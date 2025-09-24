Cierre inesperado y emocionante en la Gran Carpa

A escasos días de que concluya la agenda ordinaria de la campaña 2025 en las Grandes Ligas, tanto en la Liga Nacional como en la Americana, el panorama de la postemporada está prácticamente definido. La llamada “fiesta grande” del beisbol, esa que esperan con ansias los aficionados de todo el mundo, se perfila con sorpresas, confirmaciones y algunas decepciones. Y es que la temporada regular nos deja lecciones, giros inesperados y la constatación de que, por más que las estadísticas y los pronósticos se empeñen en anticipar resultados, en el diamante todo puede suceder.

En la Liga Nacional, la atención se centró desde el arranque en la división oeste. Los Dodgers de Los Ángeles, cargados de figuras y con una nómina que obliga a pensar en títulos, parecían destinados a dominar de principio a fin. Sin embargo, la realidad fue distinta. Lesiones inoportunas, caídas de juego de hombres clave y, lo que muchos consideran más grave, errores en la conducción del polémico Dave Roberts, dieron al traste con la hegemonía que se esperaba. No se trata de restar méritos a San Diego, que mantuvo el paso y con justicia se asegura un lugar en la pelea; pero sí de señalar que los Dodgers, pese a su clasificación, dejaron dudas y abrieron debates sobre si su estructura es tan sólida como aparenta. Habrá tiempo para desmenuzar lo que sucedió en ese clubhouse y en la pizarra de Roberts.

Por lo pronto, lo cierto es que Dodgers y Padres ya tienen el boleto asegurado: uno como líder divisional y el otro como contendiente al comodín. Lo que parecía una coronación tranquila de Los Ángeles terminó en un cierre peleado que obligó a ambos conjuntos a no confiarse hasta los últimos días.

En la división este, los Phillies de Filadelfia se consolidaron como el segundo mejor equipo de toda la liga. Su temporada fue consistente y lograron despegarse de los Mets de Nueva York, que quedaron a más de diez juegos de distancia. Aun así, la foja de los Mets les permite meterse a la lucha por los comodines y, de acuerdo con el calendario, podrían cruzarse contra los Dodgers en lo que promete ser un duelo de alto voltaje.

El centro de la Nacional nos regaló la gran sorpresa del año: los Cerveceros de Milwaukee. Nadie, salvo quizá sus aficionados más fieles, imaginaba que terminarían no solo como campeones divisionales, sino como el mejor equipo de ambas ligas en cuanto a récord. Con juego sólido, pitcheo confiable y una ofensiva oportuna, Milwaukee se ganó a pulso el respeto. Ya nadie los ve como un invitado incómodo: hoy son candidatos legítimos a llegar hasta la Serie Mundial. Atrás quedaron los Cachorros de Chicago, que pelearon pero no pudieron alcanzar a los líderes.

Así, el tablero de la Nacional queda delineado: Milwaukee, Filadelfia y Dodgers avanzan como campeones divisionales; mientras que San Diego, Mets y Chicago buscarán la supervivencia en la fase de comodines. Una postemporada que promete dramatismo y encuentros que bien podrían escribirse en letras doradas.

Del lado de la Liga Americana, el guion tampoco fue lineal. En el este, Toronto mantuvo la ventaja sobre los Yankees de Nueva York y se perfila para coronarse, aunque el margen es escaso. Boston, siempre competitivo, quedó un poco más atrás pero con aspiraciones de comodín. Toronto, Yankees y Boston estarán en la contienda, aunque la manera en que lleguen será determinante: no es lo mismo avanzar embalado que arrastrando cansancio y dudas.

En la central, Detroit roza el liderato, aunque Cleveland le respira en la nuca. El desenlace puede definirse hasta el último día, lo que sin duda inyecta dramatismo a una división que parecía destinada al tedio.

Y en la división oeste, Seattle tomó ventaja sobre Houston, aunque mínima. Los Marineros parecen decididos a quedarse con la cima, lo que de concretarse sería un golpe de autoridad frente a los Astros, un conjunto que ha acostumbrado a ser protagonista en los últimos años. La lucha aquí es feroz y promete extenderse hasta el out final de la temporada regular.

Los comodines de la Americana serán un auténtico hervidero: Toronto y Seattle prácticamente con un pie dentro, y la pelea encarnizada entre Detroit, Yankees, Boston, Cleveland y Houston por los boletos restantes. Una batalla que dejará heridos y que sin duda se resolverá con dramatismo.

En suma, la campaña 2025 ha sido tan interesante como inesperada. Se han roto pronósticos, se han confirmado jerarquías y han aparecido equipos que han dado un paso al frente cuando pocos confiaban en ellos. Que nadie se confunda: lo mejor está por venir.

