Los Charros sufren una cerrada derrota

En un duelo de pitcheo y buenas acciones a la defensiva, los Charros de Jalisco no pudieron mantener su ventaja en la pizarra y terminaron por caer en el juego inicial de la primera fase de los Playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico al perder por 2-1 ante los Tomateros de Culiacán, en encuentro celebrado ante más de 18 mil aficionados en la capital sinaloense.

Pese a tener un equipo lleno de ausencias como la del abridor Héctor Daniel Rodríguez, el infielder Ramiro Peña y el relevista dominicano Jumbo Díaz, el equipo guinda pegó primero en la serie gracias a un buen accionar de su defensa y un solo imparable en el cierre de la cuarta entrada.

La primera carrera de la noche llegó en la apertura del cuarto episodio gracias a un cuadrangular de Japhet Amador, quien ante los envíos del abridor Anthony Vásquez conectó un panorámico palo de vuelta entera que mandó la esférica a las tribunas situadas detrás de la barda izquierda para ponerle números al departamento de anotaciones en la pizarra.

Poco le duró el gusto a la novena visitante, ya que en el cierre del mismo rollo los Tomateros hicieron lo suyo en la caja de bateo para darle la vuelta al marcador con un solo imparable, una interferencia del cátcher y una base por golpe.

Ante los envíos del estadounidense Tyler Alexander, la novena 10 veces campeona del beisbol del Pacífico logró ocupar todas las almohadillas, dejando todo en el madero de Ronnier Mustelier, quien terminó por batear un roletazo de sacrificio a primera base que fue bien aprovechado por D’Arby Myers y Rico Noel para timbrar en la registradora las carreras de la ventaja definitiva.

Pese a que los Charros intentaron igualar la pizarra en el séptimo y octavo capítulos al dejar hombres en posición de anotar, el pitcheo relevista de la escuadra local destacó en la lomita para otorgarle el triunfo a los Tomateros y apagar de manera formidable a la que terminó la campaña regular como la mejor ofensiva de la Liga.

Para hoy, jaliscienses y culichis se volverán a ver las caras en el segundo juego de la serie, mismo que comenzará en punto de las 20:30 horas y que tendrá como abridores a David Reyes por parte de Charros y a Salvador Valdez por el equipo local.

LA VOZ DEL EXPERTO

Un parpadeo

Jerónimo Camberos (comentarista de Radiorama)

Fue un gran duelo de pitcheo, una joya de parte de los dos zurdos, Alexander por Charros y Vázquez por Culiacán. Para destacar, Charros conecta seis batazos de hit pero no llegaron a la hora buena, dejaron mucha gente en los senderos y además la expulsión de Jabari Blash afectó al equipo. Increíble que con un solo hit los Tomateros ganan el juego. La clave es en la cuarta entrada: la interferencia de Gabriel Gutiérrez, luego Blash, que no es primera base natural, no fildea bien y Tomateros aprovecha para timbrar sus dos carreras. Fue un parpadeo, pero con eso ganó Culiacán.

EL HÉROE

Alfredo Amézaga, Tomateros

El veterano segunda base de los Tomateros realizó la jugada del encuentro al evitar el empate de los Charros en la parte alta de la séptima entrada. El famoso “Fello” realizó una formidable atrapada para evitar un imparable de Edson García que hubiera mandado al “Guty” Murillo a la registradora.

EL VILLANO

Jabari Blash, Charros

El primera base que pertenece a los Yankees de Nueva York no terminó el primer encuentro de la serie al ser expulsado por el umpire principal tras reclamar una decisión de la autoridad en la que fue ponchado sin tirarle. El lugar del estadounidense fue ocupado por Jesús “Chuyito” López.