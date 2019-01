Los Ángeles FC, dispuesto a vender a Carlos Vela al Barça

Aunque lo esperan el lunes para comenzar los entrenamientos, el equipo de Los Ángeles FC está dispuesto a vender al delantero mexicano Carlos Vela al Barcelona, pero descartó cederlo únicamente.

La negociación del cuadro de la MLS de Estados Unidos es clara: Vela Garrido sale en venta definitiva o se mantendrá en la institución, pues existe la negativa de dejarlo ir nada más a préstamo.

De acuerdo con el diario AS, el director deportivo de Los Ángeles FC, John Thorrington, está consciente de que el interés del Barcelona puede causar una ilusión en el atacante quintanarroense, pero en el conjunto angelino es el jugador franquicia, ídolo del club, el mejor pagado y se niegan a dejarlo ir sin ganancia alguna.

La única opción de que Vela pueda salir a préstamo es que el Barça se haga cargo del sueldo total del futbolista mexicano, quien percibe por temporada poco más de seis millones de dólares, cifra que podría frenar la transferencia.

El rotativo español dio a conocer que tanto Carlos Vela como su representante Eduardo Hernández ya tuvieron contacto con dirigentes del Barcelona y ahora en Los Ángeles FC esperarán una reunión para conocer las intenciones definitivas del mexicano y su agente.

Los Blaugranas se encuentran a la búsqueda de un atacante en este mercado invernal de transferencias ante la salida de Munir El Haddadi, quien se fue al Sevilla, y Vela Garrido terminó por ser uno de los "tapados", aunque no es el único que está en la lista de candidatos.

El cuadro catalán espera un refuerzo no tan caro, pues incluso no ve mal una cesión para esta segunda parte de la temporada 2018-2019, además de que pueda ser un recambio del uruguayo Luis Suárez cuando sea necesario y que conozca la Liga española para no perder tiempo de adaptación.

Dichos requisitos los reúne Carlos Vela, que si bien decidió apartarse de la presión en el futbol estadounidense, conoce la Liga de España pues antes militó siete campañas con Real Sociedad.

Otros elementos que aparecen en la lista de refuerzos culés son el también mexicano Javier "Chicharito" Hernández, del West Ham United de la Liga Premier de Inglaterra.

Los españoles Fernando Llorente (Tottenham) y Álvaro Morata (Chelsea), así como el uruguayo Maxi Gómez (Celta de Vigo), el paraguayo Antonio Sanabria (Betis), el belga Michy Batshuayi (Valencia) y el nigeriano Odon Ighalo (Changchun).

