Lorena Ochoa pasa a la historia

Después de varios meses desde que se anunció, la tapatía Lorena Ochoa ya tiene su puesto entre los históricos del golf.

Orgullosa, con el saco del Salón de la Fama, la tapatía reconoció la responsabilidad que representa ser la primera mujer latinoamericana en formar parte de ese prestigioso grupo.

“Mi trofeo es para todos los mexicanos y todos los latinos alrededor del mundo”, dijo la ex número uno del mundo.

Ochoa no pudo disimular su emoción. Durante su discurso soltaba pequeñas risas nerviosas y agradeció a todos los que formaron parte de su carrera, desde sus inicios como amateur hasta la actualidad.

“Muchos en México culpan a mi esposo Andrés Conesa de mi retiro, pero no fue así. Tomé la mejor decisión posible y estoy muy feliz con mis tres hijos”, bromeó la tapatía al recordar su repentino retiro en 2010, cuando llevaba tres años como la mejor golfista en el ranking de la LPGA.

Con sólo siete temporadas en el máximo circuito y 27 títulos en sus vitrinas, Lorena decidió formar una familia.

Una nostálgica Ochoa aceptó que extraña el sentimiento de alzar una copa en un domingo por la tarde y que tiene grandes recuerdos de sus mejores momentos sobre los campos.

Durante la ceremonia, no olvidó dedicar unas palabras a la sueca Annika Sorenstam, su ídolo y gran rival durante su carrera. “La primera vez que jugué contra ella, no podía creerlo, hasta le escribí una carta. No pude dormir en toda la noche”.

La sueca ingresó al Salón de la Fama en 2003.

Lorena hizo todo el discurso en inglés, hasta el final que dedicó unas palabras en español a sus padres, Julia y Pedro, quienes siempre la apoyaron.

Recompensa a ex profesionales

La Clase 2017 del Salón de la Fama de Golf fue completada por ex profesionales que demostraron simple felicidad al momento de jugar.

Lorena Ochoa no fue la única mujer en ser homenajeada. La estadounidense Meg Mallon, ganadora de 20 títulos, entre ellos cuatro Majors, también dejó su nombre entre los mejores en la historia.

La ex profesional admitió que, durante su carrera, la LPGA tenía dificultades para crecer. Dijo estar orgullosa por lo que se ha logrado con las golfistas y comentó que la generación actual tiene gran potencial para que la organización se mantenga fuerte.

El galés Ian Woosnam, uno de los máximos ganadores del European Tour, con 29 coronas, recibió una conmovedora bienvenida al Salón de la Fama por su amigo, el sudafricano y nueve veces campeón de Majors, Gary Player.

“Nadie le pegaba con el driver como Ian. Le ponía todo su peso”, dijo Player sobre el ex golfista de 1.64 metros de estatura.

Woosnam conquistó el Masters de Augusta en 1991 y se mantiene como el único galés en lograrlo.

La carrera del británico dentro del PGA Tour no fue tan destacada; solamente alcanzó dos títulos, mas su trayectoria en Europa lo mantiene como el sexto en la historia con más campeonatos.

Los Majors para Davis Love III fueron muy injustos. El estadounidense, de 53 años de edad, conquistó 21 títulos dentro del PGA Tour, mas casi todos los “grandes” se le negaron.

Quedó en segundo lugar del Masters de Augusta en dos ocasiones, 1995 y 1999. También se quedó corto en el US Open de 1996. El PGA Championship, del 97, fue su único Major.

Love fue cinco semanas número dos en el ranking mundial. Nunca pudo ser el primero. Ayer fue integrado al Salón de la Fama, que le reconoció todo el esfuerzo.

