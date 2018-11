Lo bueno, lo malo y lo peor de la semana 12 de la NFL

No sabemos cómo ocurrió, pero la presente temporada se nos está terminando como caguama en comida dominical: rápido y de golpe.

Ha sido hasta el momento una campaña llena de contrastes, polémicas, sorpresas y decepciones, como ocurre cada año, sin embargopor momentos, al menos en esta trinchera, nos hemos quedado con raras sensaciones que no sabemos cómo explicar.

Entre ellas, hemos visto como los Jaguars se disfrazaron de los Jaguars de 2008 a 2016; que Drew Brees rejuveneció al menos unos 10 años; que las segundas partes, al menos en Oakland, no son buenas y que las defensivas prácticamente están de adorno en cada encuentro, a menos que el equipo ofensivo que está enfrente sea más inepto.

Lo cierto es que las sorpresas seguirán llegando y ya estamos entrando al último mes de campaña, que siempre resulta ser el más emocionante. Bueno, no tanto cuando nuestro equipo ya está muerto y no tiene por qué pelear...

La figura

Baker Mayfield, QB Browns

Años y años han pasado en los que los Browns navegan por los mares de la mediocridad, pero de vez en cuando es bueno entregarles un poquito de amor que se ganaron gracias a su mariscal de campo novato. El domingo pasado, Mayfield le agradeció como se debe a su ex entrenador Hue Jackson, al despachar a los Bengals (el nuevo equipo de Jackson) con cuatro pases de anotación.

El Podio

1. I-M-P-A-R-A-B-L-E-S

Lo de los Saints de Nueva Orleáns comienza a ser ridículo, pues no hay nada ni nadie que les pueda hacer sombra. Con 10 victorias consecutivas, son el equipo del momento, tienen en Drew Brees al candidato número uno a ser el MVP y su ofensiva se da gusto de anotar más de 37 puntos por juego. Toda una aplanadora con la que nadie se quiere encontrar.

2. Toros mecánicos

Es momento de tomar en serio a los Texans de Houston, no sólo por su actuación del lunes pasado frente a los Titans, sino por lo mucho que han maravillado en las últimas ocho semanas, en las cuales han acumulado ocho victorias consecutivas. Los Texans van que vuelan a llevarse la División Sur de la Americana... y eso que habían perdido sus tres primeros juegos.

3. ¿Será verdad?

Por fin los juegos de los Cowboys de Dallas dejaron de ser la solución al insomnio para pasar a ser juegos con una carne asada de por medio. Dallas ya tomó el liderato de su (floja) División y todo mejoró con la llegada de Amari Cooper (snif), quien ha hecho valer la inversión hecha en él. Lo malo: van contra los Saints en la Semana 13.

Los villanos

Pelea de inválidos

Hay maderas que no agarran el barniz y ese es el caso de algunos jugadores de la NFL, que nomás se enchilan un ratito y andan repartiendo derechazos y volados de zurda a las primeras de cambio. Como si se tratara de una lucha de barrio, los Jaguars de Jacksonville y los Bills de Buffalo armaron la súper libre en una de las zonas de anotación en el Estadio Juan Cachuchas (omitimos el nombre verdadero para no hacer un comercial), que incluso uno que otro inadaptado de las tribunas lanzó catorrazos. En el acto expulsaron a Leonard Fournette, de los Jaguars (quien se descontó a un compañero luego de que lo traicionara la mirada) y a Shaq Lawson de los Bills, quienes como en la secundaria, se citaron a la salida para desahogar todas las frustraciones que se cargan por andar en equipos que son una lágrima.

¿Te aviento el pañuelo?

1. ¿Anotaron las placas?

Los Cardinals de Arizona estaban a punto de dar la campanada del fin de semana... si su juego contra los Chargers sólo hubiese durado 15 minutos. Después de irse arriba 10-0 en el primer cuarto, Arizona se olvidó de jugar y se convirtió en un trapo hecho jirones cuando Felipe Ríos y compañía se quitaron la modorra para terminar ganando 45-10.

2.De fieras a mininos

No hace mucho se hablaba de que los Bengals de Cincinnati podrían ser el caballo negro en el Norte de la Americana; tres derrotas en fila después, un mariscal de campo fuera el resto del año por una uña rota y una paliza a manos de los Browns (!!!) han dicho todo lo contrario.

3.No es reciclaje

No hicimos copia y pega de algo que salió en este mismo espacio la semana pasada. Green Bay está en boca de todos y no por las razones correctas, en especial cuando quedó demostrado, una vez más, que Aaron Rodgers no puede solo. Ya denle unos juguetes y entrenador nuevo a este muchacho, o sus mejores años en la Liga se estarán yendo a la basura.

El Meme