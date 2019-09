Lo bueno, lo malo y lo peor de la J8 del Apertura 2019

Aunque usted no lo crea. Hace una semana casi estaban desahuciados, todo parecía indicar que la guillotina no tardaba en caer por estos rumbos y que el conjunto rojinegro volvería a navegar por las aguas de la mediocridad, pero dos partidos bastaron para que los Zorros demostrarán que aún les queda mucho por dar (no decimos si es bueno o malo).

El conjunto dirigido por Leandro Cufré había dejado a sus aficionados con un sabor agridulce en su encuentro de media semana ante Tigres, ya que tuvieron al campeón contra las cuerdas, pero en los últimos minutos dejaron ir el triunfo y se quedaron con las ganas de dar el batacazo.

"En esta Liga no es tan fácil ganar partidos, hemos jugado mejor, es nuestro mejor partido de visitante, demostramos personalidad al hacerlo”. Tomás Boy, DT de Chivas y cliente frecuente de este espacio, ahora soñando despierto y sin hacer corajes

Pero esto no fue por mucho tiempo, ya que en la Jornada 8, el conjunto de los Zorros ganó con cierta facilidad, algo que pocas veces ha ocurrido en su historia, al pasarle por encima a las alicaídas Águilas del América, que dejaron su racha de ocho encuentros sin conocer la derrota sobre el pasto del Estadio Jalisco.

El conjunto de Miguel Herrera fue ampliamente superado por los rojinegros, que con esta racha positiva ya no creen en nadie y sienten que su equipo puede dar más. Por ahora, a disfrutar de un descanso, pero ya veremos si el Atlas está para grandes cosas o sólo fue llamarada de petate.

Héroe: Christopher Trejo

El joven canterano de los Zorros vivió la mejor noche de su corta carrera el pasado viernes, cuando se convirtió en la figura del encuentro en el que el Atlas pasó por encima del América y de paso le rompió el invicto.

Trejo anotó el tercer gol del partido con una jugada formidable para vencer a Guillermo Ochoa.

El podio

1. de alto voltaje

Ni Don Ramón se imaginó semejante logro. Resulta que el conjunto necaxista se ha convertido en la sensación del Apertura debido a su buen accionar, que los ha llevado a registrar una racha de cuatro encuentros sin conocer la derrota. El conjunto dirigido por “Memo” Vázquez ha ganado tres de esos últimos cuatro partidos de manera contundente y en la última jornada lograron arrebatarle los tres puntos a los Xolos de Tjuana para meterse en el Top 5 de la clasificación general.

2. Ya era hora

De un momento a otro los rojinegros del Atlas salieron del abismo para llegar a la parte alta de la tabla. En la jornada doble del Apertura 2019, el conjunto que comanda Leandro Cufré pasó de víctima a victimario, ya que logró un valioso empate ante Tigres y el pasado viernes le pasó por encima al América.

3. cantan en la cima

Pese a que los empataron en el último minuto con un golazo digno de la Premier League, aun que lo haya metido el Puebla, el conjunto de los Gallos de Querétaro sigue en lo más alto de la tabla general y parece que va en serio.

Villano: Enner Valencia

El delantero de los Tigres vivió una tarde desafortunada en el partido en contra del León, ya que por intentar cobrar un penal a lo Panenka terminó por convertir en héroe al arquero Rodolfo Cota. Por si esto fuera poco, el atacante ecuatoriano resultó lesionado en este encuentro y fue baja en la convocatoria de su Selección.

Póngales cero

1. Ni así pueden

Los Diablos Rojos del Toluca, dirigidos por Ricardo Antonio La Volpe, se han convertido en el cheque al portador de media Liga y para muestra basta lo que les ocurrió en Ciudad Universitaria. Pese a estar acostumbrados a jugar en domingo al medio día, los escarlatas no pudieron con Pumas, que en la última jugada del partido se quedó con los tres puntos.

2. Los tumban de la nube

Todo mundo aplaudía lo hecho por el América, ya que las ausencias y la falta de plantel parecía que no causarían tantos estragos, sin embargo, todo cambió en la fecha doble, ya que los dirigidos por el “Piojo” Herrera apenas pudieron conseguir un punto de seis posibles, además de haber perdido el invicto al ser humillados por el Atlas.

3. Una de cal y una de arena

Parecía que los Xolos de Tijuana contaban con el envión anímico para dejar los últimos lugares, ya que en la Jornada 7 de mitad de semana lograron un triunfo de último minuto ante el Cruz Azul. Todo era vida y dulzura para el conjunto fronterizo, pero apenas un partido después el Necaxa los regresó a su realidad.

¿Qué no vio señor? Sí era penal

IMAGO7

La polémica que genera el trabajo de los nazarenos en el balompié azteca sigue y sigue. Resulta que para el encuentro entre Cruz Azul y Chivas, Fernando Guerrero fue el encargado de llevar el partido a buen puerto, sin embargo, su trabajo dejó algunas dudas, ya que deciones influyeron de cierta manera en el resultado del encuentro. El silbante no quiso marcar un claro penal del paraguayo Juan Escobar al empujar dentro del área a Isaac Brizuela. Pese a revisar con el VAR, el árbitro decidió no señalar la infracción.

