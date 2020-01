Lo bueno, lo malo y lo peor de la J3 del Clausura 2020

No los queremos preocupar ni ser portadores de malos augurios, pero las que se supone que serían las “Chivalácticas” ya hilaron tres juegos sin ganar entre Liga y Copa.

Es muy pronto para alarmarse y el Rebaño, dentro de lo que cabe, marcha entre los primeros lugares del torneo, pero lo que pone a temblar a más de uno es la bipolaridad que en ocasiones muestra el Guadalajara, porque en ratos domina completamente y después recae en letargos que han puesto a pensar mucho al “Flaco” Tena.

Hoy, el Rebaño se juega la vida contra Dorados en la Copa MX, pero desde juegos atrás Luis Fernando Tena se ha visto en problemas para encontrar la manera de componer un juego cuando todo se sale de control, así como ocurrió el sábado pasado, cuando los Diablos Rojos ni la tocaban y al final todos vimos los que pasó.

Contra Toluca, si bien el juego fue condicionado por la lesión de Jesús Sánchez y la expulsión de Ronaldo Cisneros, el Rebaño pasó más de media hora metido en su propia cancha. Sobre el terreno de juego eran 11 contra 10, pero sin problema parecía que Chivas estaba jugando con ocho y eso es lo que no quieren ver los aficionados rojiblancos.

EL PODIO

1. Nadie lo cree

IMAGO7

No es un simulacro. El liderato de Pumas es tan cierto —y tan ignorado— como la venta de sustancias prohibidas dentro de las instalaciones de la UNAM. Nadie lo vio venir, muchos pronosticamos el desastre, pero esta jornada los universitarios le pegaron al campeón con todo y Alejandro Mayorga en la cancha. Veremos hasta dónde les ajusta el gas a los felinos, que buscan un resurgimiento inmediato.

2. ¡Arriba Juárez!

IMAGO7

Bravos de Juárez, la primera y única víctima de las “Chivalácticas” ha despertado en el torneo. Sin mucho ruido, con el peor uniforme de la Liga y con Flavio Santos en la delantera, el equipo fronterizo le pegó 3-0 a Monarcas Morelia y amaneció esta semana en el sexto puesto de la tabla general.

3. Hermanos mayores

IMAGO7

Dice una regla no escrita que hermanos que no se pelean no se quieren, y de ser cierto esto, León debe querer demasiado a Pachuca, pues esta jornada los Esmeraldas golearon a los Tuzos para ponerse como sublíderes del torneo.

Póngales cero

1.- Canción de moda

Ya no tiene excusa, el sábado jugó con su hermano y perdió gacho la Tuza. Que porque Mena les fue a anotar, Leonardo Ramos les hizo mal, y hasta les marcó William Tesillo, oh, pero más allá del 3-0, les da una depresión gacha, porque ahora es colero general, apenas tienen un punto, se lo sacaron a Chivas, la neta que Pachuca anda mal.

2.- Se les acaba el efecto

Perder con Toluca en la primera jornada se entiende, empatar con Monterrey en la segunda puede ser plausible, ¿pero ser goleado por Bravos en la tercera fecha? ¿En serio? Quién sabe qué le estará pasando a este Monarcas Morelia, pero el efecto “Shaggy” Martínez parece estar terminándose en la ciudad de la cantera rosa.

3.- Levantamuertos

Se necesitaba de un difunto para levantar a otro. Cruz Azul no había dado una en este inicio de torneo, pero se encomendaron a su Santos Laguna y por fin pudieron ganar. Es sólo una suposición, pero con eso de que ahora son hermanitos, al Santos parece que se le están pegando las malas mañas del Atlas.

HÉROE

Juan Pablo Vigón

Si alguien es culpable de que Pumas esté como líder de la competencia, ese es Juan Pabló Vigón, quien esta jornada se convirtió en el héroe tras marcar el gol con el que la UNAM derrotó a la “Aplanadora del Norte”, al campeón de México, al tercer lugar del mundo y al campeón de Concacaf. A Rayados, pues.

VILLANO

Ronaldo Cisneros

Parece que el siguiente en reforzar a cualquier equipo de la Liga de Ascenso será Ronaldo Cisneros. Justo cuando había dado un buen juego frente a Toluca, el joven atacante de Chivas se hizo expulsar y ni siquiera Luis Fernando Tena pudo acomodar el desorden que eso significó para el Rebaño.

¿Qué no vio señor?

A duro y dale con el VAR

En esta ocasión no hablaremos de una jugada aislada, sino de todo un partido en el que el VAR fue protagonista. Nos referimos al Puebla vs Querétaro, un encuentro donde esta herramienta manchó el juego al ser utilizado para expulsar de manera rigurosa a Christian Tabó. Además, el VAR volvió a hacer de las suyas al final del encuentro, pues a pesar de que revisó un claro penal de Marcel Ruiz sobre Cristian Menéndez, el silbante prefirió echar para atrás la pena máxima.

En letras de oro

Parece que estamos jugando muñequitas. Es futbol, debieron jugar más los señores árbitros”

-“Chepo” de la Torre, el siempre ameno DT del Toluca



EL INFORMAMÓN

JL