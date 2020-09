Lionel Messi explica la historia del burofax que mandó al Barcelona

Ese burofax que Lionel Messi mandó a las oficinas del Barcelona fue el ángulo de muchas historias. ¿Cómo era posible que el argentino se despidiera de su club a través de ese medio?

Después de confirmar que se quedará en el equipo blaugrana, el capitán culé aclaró por qué uso esta herramienta, hace 10 días, para confirmarle a la institución que quería marcharse.

"El burofax fue para hacerlo oficial de alguna manera. Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: `Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro´, pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba `bola´ a lo que le estaba diciendo".

"Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir. No era para montar un lío, ni para ir en contra del club, sino la manera de hacerlo oficial porque mi decisión estaba tomada"", dijo Messi, en la entrevista con Goal.

¿Por qué decidió #Messi comunicar su decisión al club mediante un burofax?



Ojo a la respuesta que le dio a @rubenuria. pic.twitter.com/hi8ID4faYO — Goal España (@GoalEspana) September 4, 2020

"Si yo no mando el burofax es como que ni pasa nada, que me queda el año opcional que tenía y seguía el año. Lo que ellos dicen es que no lo dije antes del 10 de junio, pero repito, estábamos en mitad de todas las competiciones y no era el momento. Pero aparte el presidente siempre me dijo `cuando acabe la temporada decides si te quedas o te vas´, nunca puso fecha, y bueno, simplemente era hacerle oficial al club que no seguía, pero no para entrar en una pelea porque yo no quería pelearme con el club".

Messi añadió que no se fue del Barcelona porque no quería meterse en un lío legal con el equipo que lo arropó hace 20 años.

"Ahora voy a seguir en el club porque el presidente Josep María Bartomeu me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones de euros, 830 MDD, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barcelona nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barcelona me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al equipo a a juicio".

