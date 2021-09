Leones Negros pudo rugir su primer triunfo del Grita México A21. La nueva era con Alfonso Sosa arrancó con el pie derecho al vencer 3-0 a Tapatío. Los más de 1,500 aficionados que se dieron lugar, fueron parte de la fiesta felina que se vivió en el Monumental Estadio Jalisco.

La primera parte dejó a un cuadro Melenudo que, por primera vez en el certamen, se fue al descanso con la ventaja en el marcador; Carlos Baltazar fue el encargado de terminar una gran jugada colectiva que él inició por sector izquierdo cediendo a la pasada de Jairo González, quien centró de primera intención para que José de Jesús González bajara el esférico con la testa a Wilber Rentería y el colombiano asistió al 10 universitario que, sin pensarlo dos veces, remató y abrió el grito de gol.

Para la segunda mitad, saltaron al campo los mismos 11 universitarios; del otro lado, los Rojiblancos mandaron un par de sustituciones. A cinco minutos de haberse reanudado las actividades, los comandados por Alfonso Sosa aprovecharon la motivación e incrementaron la ventaja a balón parado; el centro llegó cortesía Jairo González, Marco Granados recentró y Wilber Rentería simplemente empujó el balón.

La segunda anotación fue un baldazo de agua fría para Tapatío, pues prácticamente solo tuvieron dos jugadas de peligro en las que Felipe López respondió.

El equipo de la UdeG continuó yendo hacia el frente, los ataques los lideraba Jairo González, quien desde la banda izquierda no se cansó de tirar diagonales. Y así fue la fórmula para el tercero de los universitarios, cambio de juego preciso de González que encontró dentro del área a Wilber Rentería y de primera intención sirvió a ‘La Pantera’ para que sellara el triunfo Melenudo y continuara la fiesta felina.

De esta manera, Leones Negros llegó a seis unidades, salió del último lugar de la Tabla General y Have You Ever Seen The Rain volvió a cantarse por La Manada. Los locales tendrán poco menos de una semana para preparar su próximo choque frente a Cancún FC. Mientras que Tapatío sufrió su quinto descalabro del certamen y se ubica como último de la tabla.

EL RESUMEN

#ElResumen



¡Triunfo melenudo!



No te pierdas el video que preparamos con todas las anotaciones, las mejores jugadas y todas las atajadas del encuentro en Guadalajara, donde Leones Negros vencieron por goleada 3-0 a Tapatío en su encuentro de la #Jornada8.#GritaMéxicoA21 pic.twitter.com/QOFZFevSJr — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) September 16, 2021

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para tí.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

JL