Tomar a Leones Negros en el último lugar de la tabla general no asusta al estratega Alfonso Sosa, nuevo timonel del cuadro melenudo.

TWITTER/@LeonesNegrosCF

Poncho, quien ya vivió una etapa al frente de Leones e incluso logró llevarlos a Primera División, tiene muy claro que su vínculo con la Universidad de Guadalajara lo obliga a darlo todo con tal de levantar al cuadro tapatío.

“Uno tiene que estar donde se le estima, donde se le quiere y aquí nos sentimos queridos, valorados y eso nos compromete para hacer mejor las cosas”.

“Hay muchas cosas que me convencen, no sólo de ahora. En cualquier momento iba a regresar acá, es mi casa porque desde los 12 años estuve en fuerzas básicas. Tuve muchos motivos para decir que sí. La situación es difícil pero no nos asusta”, compartió.

Fue este jueves cuando Alfonso Sosa fue presentado ante los medios de comunicación como el nuevo estratega melenudo, y tendrá como reto sacar al equipo del bache en el que está desde hace varios torneos.

