Liga MX y Facebook se unen para el bien del aficionado

Si usted no puede ir al estadio por la nueva normalidad, ya sea porque no alcanza boleto o simplemente porque prefiere mantener la sana distancia, para no estar cerca al contagio de COVID-19, no se preocupe porque ya podrá estar ahí, en el estadio, siempre y cuando utilice redes sociales como Facebook e Instagram.

Y es que la Liga MX y Facebook lograron un acuerdo que incluye el lanzamiento de 36 filtros con Realidad Aumentada (AR), así que ya no habrá excusas para no apoyar a su equipo favorito, porque desde donde estén podrán mostrar su pasión por sus colores preferidos.

Se pueden encontrar ambas ramas, la Liga Femenil y Varonil de los 18 Clubes que las integran. Con estos filtros, la LIGA BBVA MX y Facebook quieren ayudar a la afición del futbol mexicano a expresar su pasión por el deporte desde cualquier lugar, crear comunidad y celebrar a sus equipos preferidos, tanto femenil como varonil.

Cómo encontrar y usar los filtros de Realidad Aumentada de la Liga MX en Facebook:

Crea una Story y elige la opción de ''Selfie''

En la parte inferior, desliza a la derecha hasta encontrar la lupa y da clic en ''Explorar efectos''

Desliza hacia abajo hasta encontrar los efectos y úsalos

Cómo encontrar y usar los filtros de Realidad Aumentada de la Liga MX en Instagram:

Crea una Story

En la parte inferior, desliza a la derecha hasta encontrar la lupa y da clic en ''Explorar efectos''

En la sección de búsqueda escribe ''Liga MX'' o ''Liga MX Femenil'', y úsalos. Si tu cuenta está ligada a Facebook, puedes compartir tus Stories ahí.

Los filtros también pueden utilizarse en Reels de Instagram, sólo crea un Reel, da clic en el ícono de ''efectos'' y búscalos.

Cabe precisar que los filtros de Realidad Aumentada ya están disponibles a nivel global e incluyen los colores y apodos de todos y cada uno de los equipos de la Liga MX.

