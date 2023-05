En un partido donde las imprecisiones reinaron, fueron los errores de ambas porteras los que permitieron que el marcador se abriera. Sin embargo, la balanza se inclinó para Pachuca quien supo concretar las oportunidades que se le presentaron gracias a las equivocaciones de Chivas en zona baja, además de la incapacidad de las rojiblancas de poder reaccionar, cerrando con un resultado de 1-3 y la llave con un global de 4-6.

Las visitantes avisaron primero a través de Mónica Ocampo quien desde los tres cuartos de cancha se animó a disparar en dirección a puerta, en el fondo estuvo atenta Félix atajando a mano cambiada y desviando el tiro a córner; una jugada similar se suscitó minutos después, en la que nuevamente, la portera rojiblanca tuvo que hacer valer sus reflejos y a una mano escupió el remate proveniente de Karla Nieto.

Unos tímidos intentos por parte de Chivas fueron emitidos como respuesta para cesar el ligero dominio que las visitantes tenían sobre ellas. Tras un tiro de esquina, hubo una serie de rebotes en el área chica y la defensa albiazul no pudo deshacerse del balón de manera efectiva, cayéndole la pelota a Karla Martínez y con la cabeza remató en dirección a la meta, pero este se fue por un lado.

Después con una jugada colectiva, Joseline Montoya llegó por banda izquierda a centrar, pero este se fue de largo, llegó Gabriela Valenzuela a recentrar dando un pase raso a Alicia Cervantes, pero la 9 no pudo conectar con potencia ante la buena marca de Annia Mejía sobre ella.

Cuando el partido se encontraba en un punto muerto, vino un error garrafal por parte del Guadalajara, en un intento de controlar la pelota ante un pase retrasado de Jaqueline Rodríguez a Blanca Félix, la cancerbera no pudo detener la redonda, yéndose directamente al fondo de las redes y dándole la ventaja momentánea a las dirigidas por Juan Carlos Cacho.

Otra equivocación de portera se suscitó en el encuentro para la parte complementaria, ahora por parte de Esthefanny Barreras, con el propósito de salir a despejar el balón ante un ataque de las tapatías, su intención fue en vano luego de la presión de Alicia Cervantes quien dejó pasar la pelota para que llegara Joseline Montoya a solo empujar la pelota e igualar el marcador.

En menos de 5 minutos y en dos jugadas, Tuzas le quitó la alegría al Rebaño; la primera fue luego de que Karla Martínez no pudo rechazar un pase que iba dirigido a Jennifer Hermoso, posteriormente Félix pretendió frenar la carrera de la española y quedarse con el balón, pero no sirvió de nada y Hermoso salió exitosa al terminar la jugada con el esférico dentro del arco rojiblanco.

Seguido de ese gol, nuevamente vino otra genialidad de Jennifer ahora desbordando hasta la línea de fondo sacando una asistencia para Viridiana Salazar que le ganó el salto a Damaris Godínez y con la testa puso la situación a favor de Pachuca con la tercera anotación.

Por más que las comandadas por el “Pato” Alfaro quisieron revertir la situación y volcarse al frente, las visitantes supieron cerrar los espacios para que Chivas no volviera a la ventaja. El planteamiento del director técnico no funcionó y luego de que el Rebaño se viniera abajo en los últimos encuentros, en esta ocasión no fue diferente ante la inoperancia del conjunto rojiblanco.

Con este resultado, Pachuca se clasifica oficialmente como el primer semifinalista de este Clausura 2023; esperando rival, mismo que se conocerá mañana con altas probabilidades de enfrentarse contra Tigres en la siguiente fase.

ALINEACIONES

CHIVAS

PORTERA

Blanca Félix

DEFENSAS



Karla Martínez

Jaqueline Rodríguez

Damaris Godínez

Araceli Torres

MEDIAS



Casandra Montero

Carolina Jaramillo

Anette Vázquez

DELANTERAS



Joseline Montoya

Alicia Cervantes

Gabriela Valenzuela

PACHUCA

PORTERA

Esthefanny Barreras

DEFENSAS



Yanin Madrid

Karen Díaz

Janelly Farias

Annia Mejía

MEDIAS

Marta Cox

Karla Nieto

Mónica Ocampo

DELANTERAS

Viridiana Salazar

Charlyn Corral

Jennifer Hermoso