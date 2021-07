Para el torneo de Apertura 2021, que ahora se llamará "Grita México A21", habrá cero tolerancia para los aficionados que emitan expresiones discriminatorias, que serán desde sacarlas del estadio, para que enfrenten un proceso administrativo con las leyes, hasta exhibir su rostro.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, explicó las acciones a tomar: "El principal elemento de inicio ante estos actos es que las personas sean retiradas del estadio, esa es la medida central, y eso manda el mensaje de cero tolerancia para las personas que utilizan esa expresión. Esa medida es de orden público. Los 18 clubes (con los que se reunió ayer martes) se comprometieron a estas acciones adicionales. Lo principal es promover el grito de su equipo en su estadio y reforzar el mensaje de cero tolerancia".

Los clubes que no puedan controlar estas cuestiones o no actúan según lo marcan los nuevos protocolos, también serán objeto de sanciones: "Ya está incluido en los reglamentos, cuando llegas a la última fase del proceso y no se calma el grito, se presentará el caso ante la Comisión Disciplinaria y esta tiene facultades de sancionar al club o al estadio conforme a la reglamentación, sin saltarse ningún paso…".

Los pasos a seguir para que se puedan dar estas sanciones son:

1.- A la primera expresión discriminatoria, llamada de atención por el sonido local.

2.- Si sigue el grito, el árbitro detendrá el juego y llamará a los jugadores al centro del campo.

3.- En caso de continuar el árbitro parará el partido por cinco minutos, y podrá llevarse a los equipos al vestuario y ahí es cuando podrán entrar sanciones económicas para los clubes o de veto para los estadios.

A todo esto se podría añadir, comentó Arriola, "exponer a los aficionados, que su rostro se vea y evitar el ingreso a los estadio a la gente que siga emitiendo ese grito".

Por el momento se está atacando los actos discriminatorios, señalando el grito de "Eeeh p...", pero hay otros, que también hay que erradicarlos: "Se puede usar para eliminar otro insulto que tenga que ver con la presencia del club, o denigrar a la persona. Esto nos va a ayudar mucho para promocionar con fuerza que todos los gritos insultantes, pueden cambiarse por el de apoyo al club y a México. Tenemos un objetivo central y común, que a México le vaya bien y que esto implica que llegue bien al Mundial… SI hay algo que afinar y ampliar en el paraguas en cobertura, no vamos a escatimar esfuerzos para que la minoría ya no haga esta expresión".

JL