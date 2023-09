Tigres propinó la noche de este sábado una goleada a los Gallos del Querétaro 5-0, resultado que los puso virtualmente como líderes generales, a espera de lo que hagan las Chivas y el Atlético de San Luis mañana domingo.

Los Universitarios y los Queretanos, se enfrentaron en el Estadio Universitario en un encuentro que formó parte de la jornada 7 de la liga MX. El inicio del juego lo comandaron los visitantes; pero tras una oportunidad que tuvieron gracias a un error del portero felino y que no supieron aprovechar, Tigres tuvo la primera jugada clara en pies de Raymundo Fulgencio, quien no falló y con un derechazo fuera del área puso el balón al poste contrario y abrió el marcador al minuto 10. La posesión del esférico los minutos siguientes estuvo con los locales, los Gallos Blancos se desdibujaron en la cancha y las oportunidades que tuvieron no los llevaron al empate; al contrario, al filo del medio tiempo, Fulgencio tuvo un rebote a ras de pasto que el arquero rival había despejado mal y marcó su doblete al 39'.

Al inicio de la segunda mitad, Óscar Manzanarez tocó el balón dentro del área, por lo que el arbitro determinó el penalti a favor de los Universitarios, oportunidad que André Pierre Gignac aprovechó y marcó el 3-0 al 48'.

Los queretanos intentaron reaccionar, pero los locales impusieron su dominio en el transcurso del juego, y no los dejaron concretar jugada alguna. Al minuto 55, con un remate de derecha, Juan Vigón los sorprendió con el 4-0 al vencer al arquero del Querétaro tras una jugada que armaron desde la media cancha. Y para rematar el encuentro, al minuto de compensación 45+1, Nicolás Ibáñez burló a Fernando Tapia y con u remate dentro del área puso el fin con el 5-0. Para la jornada 8, los Tigres visitarán a Atlas; mientras que el Querétaro recibirá al Puebla.