Arranca la semana más importante del futbol mexicano. Semana de Clásico Nacional en la que todos los reflectores estarán sobre dos equipos, los dos más populares y ganadores en la Liga MX. Chivas y América se miden al final de esta semana en la edición 69 de este partido en la historia de los torneos cortos y ambas escuadras lo harán viviendo un gran momento, algo que no se veía desde hace mucho tiempo.

El Estadio Akron de Zapopan será el testigo de uno de los Clásicos más parejos en los últimos años, ya que ambos equipos llegan en cuarto y quinto sitio de la clasificación general, buscando subir posiciones y acceder a la Liguilla de manera directa. Es por eso que mientras que Guadalajara llega con 21 puntos, producto de seis triunfos, tres empates y dos derrotas, América disputará este partido con 20 puntos, producto de cinco triunfos, cinco empates y solo un descalabro.

No hay favoritos, ahora no hay una ventaja clara, la balanza no se inclina ni a Verde Valle, ni a Coapa, por lo que se vivirá un Clásico que promete ser muy peleado. Sin embargo, en esta Fecha 11 que recién terminó, ambos equipos vivieron momentos contrastantes.

Chivas cayó frente a Puebla por la mínima diferencia, aunque jugando un buen futbol, con la idea clara que imprime el Profe Pauno, cortándose así una racha de cuatro triunfos consecutivos; por su parte, las Águilas dieron cuenta de los Tigres en el Estadio Universitario, con marcador de 2-0, mostrando una solvencia defensiva importante, comenzando con Luis Malagón, quien debutó en el marco azulcrema.

Y apenas terminaron sus respectivos partidos y ya comenzó a calentarse el Clásico del próximo sábado. “Ahora hay que enfrentar de la mejor manera a América, ahora no buscamos quién nos la hizo, sino quién nos la va a pagar y va a ser el sábado”, dijo Víctor Guzmán, capitán del Guadalajara

Y pronto encontró respuesta: “Ellos que empiecen a tirar mie… (sic), a decir lo que ellos quieran. Nosotros sabemos lo que nos jugamos, sabemos que es un Clásico”, abundó Richard Sánchez, jugador del América.

Así, con declaraciones que han encendido los ánimos, arranca una semana que mantendrá en vilo a las aficiones de ambos equipos, las cuales también esperarán con ansias el momento que se de el silbatazo inicial el próximo sábado por la noche.

Víctor Guzmán

Llegó procedente de del Pachuca en medio de una gran expectativa y de inmediato se ganó el cariño de la afición con buenas actuaciones. Actualmente tiene cinco goles y dos asistencias en el certamen, haciendo olvidar la ausencia de Alexis Vega y ayudando a sus compañeros con su liderazgo.

Henry Martín

Flamante seleccionado nacional. Actual líder de goleo y uno de los máximos referentes del Club América, no solo en este certamen en el que tiene 10 goles anotados en 11 juegos jugados, sino desde la temporada pasada, que incluso le alcanzó para ser considerado para el Mundial de Qatar 2022.

