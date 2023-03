América salió del estadio Universitario con los tres puntos, luego de vencer (0-2) a los Tigres que siguen dejando muchas dudas en el certamen.

Triunfo importante para los de Coapa que vivieron una semana con alta presión y que los deja anímicamente reforzados de cara al Clásico del próximo sábado ante el Guadalajara.

"Nosotros nunca pensamos en el Clásico, pensamos en Tigres, era el partido trascendental. Cada que se aproxima un Clásico, no me gusta hablar, nosotros no hablamos previo a un partido tan importante como fue Tigres. Sacamos un resultado importantísimo en una cancha difícil como esta", declaró Fernando "Tano" Ortiz en conferencia.

TE INTERESA: Toluca no perdona y aplasta al Mazatlán FC

Sobre las polémicas declaraciones de Víctor "Pocho" Guzmán, atacante de las Chivas, tras la derrota sobre el Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en las que aseguró que América sufrirá en el Estadio Akron, el "Tano" fue tajante.

"No voy a hablar, no soy de hablar previo. Nosotros hablamos dentro del campo de juego. Declaraciones serán de parte de ellos, yo no me fijo en eso", advirtió el timonel argentino.

Fernando Ortiz se mostró contento, más allá del resultado, por el funcionamiento de los azulcrema en el Volcán, casa de los Tigres.

"Los jugadores hicieron un partido perfecto, lo entendieron a la perfección a la hora de explicarles como sucedería el partido. Tal cual lo planificamos tal cual salió. Los protagonistas son los jugadores, si ellos no llevan a cabo la idea de mi cabeza no hubiera sucedido. Tengo unos jugadores extraordinarios", explicó el líder de los capitalinos.

IO