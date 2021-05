Liga MX: Así se jugará el repechaje del Guard1anes 2021

Una vez concluido la temporada regular, la etapa de Reclasificación del Torneo Guard1anes 2021 ha quedado definida, esto luego de que Pumas y América disputaran el último partido del certamen, con triunfo para las Águilas.

Así, los cuatro partidos de la repesca son Santos vs Querétaro, León vs Toluca, Atlas vs Tigres y Pachuca vs Chivas, con fechas y horarios por confirmar, aunque por reglamento, se deberán disputar el fin de semana, dos partidos el sábado y dos el domingo.

Además, los cuatro equipos que avanzan de manera directa a los Cuartos de Final del torneo son Cruz Azul, América, Puebla y Rayados del Monterrey, quienes esperarán a que termine el Repechaje para conocer a sus rivales en la Liguilla.

Repechaje:

Santos vs Querétaro

León vs Toluca

Atlas vs Tigres

Pachuca vs Chivas

Avanzan directo:

1. Cruz Azul

2. América

3. Puebla

4. Monterrey

JL