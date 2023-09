Una nueva jornada de la Liga MX está próxima a comenzar y los aficionados podrán disfrutar intensos juegos en dónde los equipos tratarán de ofrecer su mejor versión para intentar quedarse los tres puntos, que, a mitad de temporada, podrían estar definiendo su futuro en la competencia.

Esta noche del viernes Pumas visitará a los Camoteros de Puebla, una visita que suele ser complicada para los universitarios, pues no logran ganar en el estadio Cuauhtémoc desde el Apertura 2016, aunque tienen la moral bastante alta después de derrotar al Atlético San Luis la anterior jornada. Los poblanos tendrán también una tarea muy difícil, debido a que su arranque de campaña no ha cosechado buenos resultados y marcha en el penúltimo lugar de la tabla general, por lo que Pumas llega a Puebla como el favorito para llevarse la victoria.

Otro partido bastante atractivo es Chivas vs Pachuca, pues ambos equipos no se encuentran en su mejor momento. El rebaño ha perdido tres de sus últimos cuatro juegos de liga, incluido el doloroso 4-0 contra el América, por lo que este partido es el ideal para darle vuelta a la página y tratar de volver a los primeros lugares de la tabla, aunque los dirigidos por Guillermo Almada también tienen sed de victoria y no serán un rival nada fácil. Por el hambre de ganar de ambos, un empate en un juego bastante parejo podría ser lo más probable.

El clásico regio es un partido que casi nadie se quiere perder y en esta jornada, se podrá presenciar un intenso partido más entre los equipos de Nuevo León. Ambos equipos llegan bastante igualados, pues Tigres está en el cuarto lugar y Rayados se encuentra detrás de ellos con solo un punto por debajo y con un partido menos, por lo que los dos equipos tratarán de quedarse en la zona alta de la tabla sobreponiéndose a su eterno rival, aunque Rayados parece ser el favorito para ganar los tres puntos.

Toluca vs América siempre es un partido entretenido de ver, por lo que los diablos y azulcremas no pueden decepcionar a toda la afición que espera ver un intenso partido entre ambas escuadras. El América llega como el líder de la liga, consiguiendo el primer puesto luego de derrotar a las Chivas en el Clásico Nacional de la anterior jornada, por otro lado, Toluca busca levantar después de caer ante Tijuana en la jornada pasada. Por el momento anímico que viven las “Águilas” parecen ser el equipo más fuerte en este encuentro.

Por último pero no menos importante, se encuentra el partido entre Cruz Azul y Querétaro, en donde se puede encontrar a una “máquina celeste” urgida de puntos para lograr salir del lugar 16, producto de una victoria, dos empates y cinco derrotas, incluyendo el cese de un director técnico; por el otro lado, los “Gallos Blancos” se encuentran en el lugar 14 con ocho puntos y también necesitan llevarse la victoria para meterse de lleno en la búsqueda de un lugar en el Play In. El gran momento del delantero cementero, Diber Cambindo, parece que puede ser un determinante para que Cruz Azul se quede con lo tres puntos en casa.

JV