Los días de la venta de cerveza al interior de los Estadios de futbol de la Liga MX podrían tener los días contados, luego de que la Comisión de Salud y el Congreso de la Ciudad de México lleven esta iniciativa como medida para erradicar la violencia en los inmuebles del futbol mexicano.

El evento suscitado el pasado 5 de marzo en el Estadio La Corregidora, cuando miembros de la porra del Querétaro se enfrentaron en una brutal pelea ante algunos aficionados del Atlas, volvió a poner sobre la mesa el debate sobre qué medidas debería adoptar la Liga MX para que la violencia no se siga presentando en el futbol mexicano.

A pesar de que la Liga MX, encabezada por el presidente Mikel Arriola se comprometió a tomar decisiones como consecuencia de lo sucedido en Querétaro. Casi 5 meses después, parece que el tema quedó en el olvido.

Por ello, desde el Senado de la República buscan implementar la regulación de la venta de alcohol en eventos deportivos, bajo el argumento de que el consumo del mismo incita a la violencia dentro de los estadios.

La senadora de Morena, Lilia Margarita Valdez Martínez presidenta de la Comisión de Salud del Senado, son quienes encabezan la determinación que busca regular la venta de alcohol en eventos deportivos e incluso en el ámbito del entretenimiento.

""Esta iniciativa la sacamos del tintero desde los eventos del Estadio La Corregidora, no podemos hacer como si no pasó nada, no puede uno voltear los ojos para otro lado sin ver la gravedad de ese evento. Uno de los muchos factores de ese evento, como de otros, y en todo el mundo, es la ingesta de alcohol de los aficionados", dijo Valdez Martínez.

Asimismo, Margarita Valdez hizo énfasis en que el objetivo no es prohibir la venta de alcohol, sino regular severamente su consumo, con la finalidad de que no se vuelvan a repetir nunca más hechos violentos dentro de un estadio de futbol en México.

"Lo que buscamos es regular la venta para, como consecuencia, regular la ingesta de alcohol, buscamos que se limite, no que se prohíba. Se debe regular la venta de bebidas embriagantes donde haya niños", sentenció la presidenta de la Comisión de Salud del Senado.

