Tras terminar su contrato con el Atlético de Madrid, Luis Suárez ha tenido múltiples ofertas de distintas ligas para hacerse con sus servicios. Entre todas estas, la Liga MX también puede presumir de haberse sumado a la puja, sin embargo, fue el propio futbolista el que reveló las razones para no venir al futbol mexicano.

Según las palabras de Luis Suárez en entrevista para medios de su país, Toluca y Cruz Azul fueron los equipos mexicanos que mostraron interés en contratarlo y detalló que su no llegada al balompié azteca tiene una explicación: la altura.

"Me llamaron de Toluca, pero no voy por un tema de altura. Diego Aguirre me quiere en Cruz Azul, pero México hoy no sería una opción”, confesó.

La idea de Luis Suárez es mantenerse en Europa para seguir compitiendo a un alto nivel y llegar en la mejor forma posible al Mundial de Qatar 2022. Por ello, el futbol mexicano hoy en día no es una opción para su carrera futbolística.

Lo que es cierto es que Toluca estuvo sondeando a delanteros de gran nivel para el Apertura 2022, aunque finalmente tuvieron que conformarse con Carlos González de Tigres.

JL