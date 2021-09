El campeonato de Cruz Azul en el Guardianes 2021 hizo felices a millones, pero también incomodó a unos cuantos. Henry Martín, delantero del América, se suma a la segunda lista.

El jugador de las Águilas reconoció que el campeonato de La Máquina frente a Santos, no cayó nada bien al interior del conjunto azulcrema.

"Me dolió mucho que haya quedado campeón Cruz Azul porque sabíamos… Se platica dentro del plantel que de haber pasado nosotros seríamos un equipo que le podía competir. Cuando no pasamos y ellos sí, dijimos 'va a ser campeón Cruz Azul'. A mí me dolió mucho ese y me quedó la espinita", declaró.

Asimismo, el atacante mexicano reconoce que uno de sus ídolos de niño era César "Chelito" Delgado. Cuando el argentino llegó al conjunto de La Noria, Henry Martín tenía 11 años.

"Internacionales (ídolos) Ronaldo Nazário, Zlatan (Ibrahimovic)… En México Hugo Sánchez y 'Chelito' Delgado, eran mis favoritos; ya de grande Robert Lewandowski", comentó.

El pasado sábado ante Toluca, "La Bomba" llegó a 50 goles con la playera de las Águilas.

JL