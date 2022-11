Liga MX Femenil: ¡La quinta! Tigres Femenil se proclama campeón tras vencer al América

Son ya cinco los títulos conseguidos por un equipo lleno de figuras. No importa quién las dirija, no importa qué jugadoras haya, no importa contra quién jueguen, hoy por hoy, Tigres Femenil es un equipo de época al llegar a la media decena de trofeos de campeón en la Liga MX de la categoría, al vencer en la Final del Apertura 2022 a las Águilas del América.

Aunque la loza no era tan pesada por lo que sucedió en el juego de Ida, en donde las Amazonas ganaron por la mínima diferencia, 41 mil 615 personas fueron testigos en el Estadio Universitario de Nuevo León, de cómo Tigres Femenil ganaba 2-0 de manera categórica, sin refute alguno, a unas americanistas que lucieron impotentes y carentes de ideas.

Lejos quedó el América que derrotó con cierta facilidad a Chivas en la Semifinal, ahora se topó con un equipo que ya es leyenda en el futbol femenil de México. Un global de 3-0 fue la muestra de la superioridad que tiene Tigres en la categoría.

La heroína del partido de Ida, volvió a hacerlo en la Vuelta. Lizbeth Ovalle sacó a relucir sus dotes de velocista y al minuto 21 ya tenía arriba a las Amazonas en el marcador con cierta colaboración de la cancerbera azulcrema, Itzel González.

Para su mala suerte, Ovalle tuvo que salir de cambio al medio tiempo y trasladada a un hospital de Monterrey, para su valoración médica tras un golpe en la cabeza. Esto no causó ningún estrago en el ánimo de las felinas y recién iniciado el complemento, Belén Cruz desató la algarabía de los miles de seguidores en el estadio y en toda la Sultana del Norte, ya que al 49’ hizo el segundo del partido y a la postre el definitivo, el del título.

La entrenadora canadiense Carmelina Moscato y sus muchachas lo volvieron a hacer, Tigres Femenil, campeón de la Liga MX Femenil por quinta ocasión en su historia, un equipo que se ha convertido en dinastía del futbol mexicano.

