Aunque reconoció que el futbol mexicano tiene mucho talento, el brasileño Dani Alves consideró que también existe mucho conformismo en el entorno del balompié nacional.

Luego de algunos meses en nuestro país, el astro sudamericano considera que a los jugadores mexicanos les hace falta el querer ser mejores día con día.

"Me gustan mucho los jugadores que tiene México, pero es cierto que no se lo creen mucho, se conforman. Es mi sensación y perdón si me estoy equivocando, pero la gente es muy conformista: si se va a Europa esa es la vida, si están en un equipo bueno para ellos es la vida, y no mi hermano la vida hay que vivirla todos los días pensando que uno puede ser mejor", comentó Alves.

En un tenor más personal, luego de que fuera cuestionado por su paso por Pumas y la Liga MX, Alves aseguró que nunca jugaría para otro club de nuestro país en caso de terminar su vínculo con el conjunto universitario.

JL