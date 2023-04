En fechas recientes, el futbol de Jalisco ha atraído la atención del país debido a sus resultados, gracias a lo que sus exponentes están haciendo en la Primera División, Liga de Expansión y el futbol femenil. Sin embargo, esto sólo puede resultar un espejismo, luego de que estos buenos números no han sido constantes.

Todos los equipos profesionales de Jalisco, a excepción de Leones Negros, se encuentran en posición de Fase Final. En Liga MX, Chivas ya aseguró Repechaje y Atlas está entre los 12 mejores; en Liga de Expansión, Tapatío terminará entre los cuatro mejores, Tepatitlán ya está en Repechaje y la UdeG está a un punto de meterse a la Repesca; en tanto que en Liga Femenil, Chivas es segundo de la general y Atlas se aferra al octavo sitio. Aunque esto es sólo un pequeño respiro en medio de todo lo malo que se ha vivido.

Enrique Contreras, fundador y director general del Instituto de Capacitación para el Futbol (ICAFUT), explicó el tema del espejismo en el balompié profesional en Jalisco.

“Es un espejismo que deseamos que se vuelva una realidad, porque quisiéramos que Chivas pase la primera ronda entre los primeros cuatro, sería extraordinario, que llegue a Semifinales, porque equipos que están ahí, tienen algo que se llama autoestima y ya están en la fiesta. Atlas, es un equipo que tiene gol, que los tenga no es algo que sucedía cuando fue campeón, eso es lo meritorio y mientras no tenga ceros defensivos, sus resultados son endebles”, platicó el profesor Contreras Rebollo.

Los Zorros destruyen el proyecto que había sido ganador

Si bien se presentó el bicampeonato del Atlas gracias a los títulos en los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022, la directiva descuidó el proyecto y le entregó a Diego Cocca un equipo cansado, harto y con poca ilusión luego de tocar el cielo, llegando al decimoséptimo lugar general en el Apertura 2022; ahora con Benjamín Mora no es muy diferente la situación, ya que fueron eliminados en la Concachampions y en la Liga están cerca de quedar fuera del Repechaje.

“No podemos decir que resurgieron (Atlas), tuvieron un flashazo de dos campeonatos, con un equipo muy corto, que no está plagado de estrellas, no tiene banca, me parece que es algo irrepetible, de aplaudir, porque con poco hicieron muchísimo, pero también no digo que volvieron a su realidad, pero sí como todo en la vida, cuando no hay constancia, llega el fracaso”, indica Enrique Contreras.

A los Zorros les resta jugar ante Necaxa y San Luis y dependen de sus resultados para poder avanzar y soñar con una reclasificación; esto se logró luego de una sorprendente victoria ante los Tuzos del Pachuca apenas el sábado pasado.

El Rebaño necesita mayor profundidad en sus líneas

El Guadalajara ha generado más notas positivas de las imaginadas. Hoy están dentro de los primeros cuatro de la tabla general, sin embargo, para el profesor Enrique Contreras, no hay que fiarse mucho.

“Yo no me confiaría, a pesar de que está en lo alto de la tabla. No es un equipo como América, Toluca o Monterrey, está lejos de ese futbol que controla los partidos, más bien ha logrado los puntos a través de su defensiva, en donde han logrado convencer a los jugadores que no son de alta calidad y tan determinantes como Alexis Vega, Víctor “Pocho” Guzmán. En Chivas son irregulares, les falta construir juego ofensivo, tienen poca ocupación en el espacio rival, generan sus goles en la presión sobre el equipo rival, con el espacio que se encuentran; Chivas no tiene profundidad”, dijo.

Guadalajara tiene 28 puntos y es cuarto de la tabla general, le falta jugar ante rivales como Cruz Azul y Mazatlán en este Clausura 2023. Además, en relación a lo hecho en torneos anteriores en los que se clasifican 12, ésta sería la primera ocasión en que se meten a una Liguilla de manera directa, ya que bajo este formato de competencia, sólo lo había hecho mediante el Repechaje o incluso han quedado eliminados en esa instancia.

Posiciones

Situación de los equipos jaliscienses en la Liga MX

Equipo Puntos Chivas 28 puntos (Liguilla directa) Atlas 17 puntos (Repechaje)

Se han disputado 15 de las 17 Jornadas

Actualidad

Situación de los equipos jaliscienses en Liga de Expansión

Equipo Puntos Tapatío 31 puntos (Liguilla directa) Tepatitlán 24 puntos (Repechaje) Leones Negros 18 puntos (A un punto de zona de Repechaje)

Se han disputado 16 de las 17 Jornadas

