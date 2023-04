Tapatío y Tepatitlán dan la cara por Jalisco en la División de Plata del futbol mexicano. Mientras los rojiblancos están en la parte alta y se meterán de manera directa a la Liguilla, el equipo de los Altos estará en el Repechaje. Los Leones Negros por su parte, con el rosario en la mano, buscan el último puesto en la ronda previa a la Fiesta Grande, en un torneo que ha sido marcado por la mediocridad en el cuadro melenudo.

Entre buenos y pobres resultados, es lo que se ha vivido en la Liga de Expansión MX, en donde cada equipo de Jalisco no han demostrado una capacidad goleadora, no son atractivos para los aficionados, no atacan bien, defienden con uñas y dientes y pocos se aventuran a apostar por los tres equipos de la Entidad.

“UdeG hoy está fuera, con la goleada revivió, aunque no podemos decir que sea protagonista. El Tepa tiene puntos y es el sexto y lo vimos en su último partido, es una tristeza lo que el equipo ataca, no domina el juego; se para bien en la cancha, tiene organización, pero no es un equipo protagonista, que prioriza estar bien parado y no ofende y no les importa”, platicó Contreras.

CT