El Club León anunció este sábado la salida de Eduardo Berizzo como su director técnico, luego de los malos resultados que ha cosechado el equipo en el Apertura 2025. A través de un comunicado oficial, la institución esmeralda informó que la renuncia del estratega argentino fue aceptada de común acuerdo, en lo que calificaron como "un acto de nobleza pocas veces visto en el futbol".

Berizzo, quien tomó las riendas del conjunto leonés con la promesa de llevarlo a los primeros planos de la Liga MX, no logró consolidar un estilo de juego efectivo ni revertir la crisis de resultados que aqueja al club en el presente torneo. La directiva reconoció la trayectoria personal y profesional del técnico sudamericano, a quien describió como "un hombre íntegro y lleno de valores deportivos" , además de resaltar su compromiso con el grupo y con la institución.

El comunicado también agradeció al resto del cuerpo técnico conformado por Sebastián Rambert, Ernesto Marcucci, Roberto Bonano y Fernando Morelli, a quienes se reconoció por su cercanía y profesionalismo durante su paso por la Fiera.

Con esta decisión, León buscará replantear su rumbo en un semestre que se ha visto marcado por la irregularidad y la falta de contundencia. En los próximos días, se espera que la directiva dé a conocer quién tomará el mando del equipo para encarar lo que resta del torneo.

"Club León siempre será su casa", concluye el mensaje emitido por la institución.

