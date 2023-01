Liga MX: ¿Cuántos partidos de la Jornada 4 se verán por TV Abierta? Aquí te lo decimos

Se viene la Jornada 4 del futbol mexicano, con los equipos poco a poco tomando su mejor nivel en busca de llegar a Liguilla y pelear por el campeonato; por el momento, Tigres no ha dejado nada para el final y desde el comienzo ha demostrado que va por todo, en este momento, es líder con 7 puntos, en tres partidos; le siguen Pachuca, Monterrey y Pumas con 6 unidades.

Y aunque hasta el momento el torneo ha tenido sus altibajos en cuanto a nivel futbolístico, los aficionados siguen muy atentos cada semana para saber si la transmisión de su equipo será por televisión abierta, televisión de paga o streaming.

En la jornada 1, eran dos los partidos que iban a ser transmitidos por televisión abierta, pero al cancelarse el Mazatlán vs León, por hechos violentos, solo se transmitió el Pumas vs Juárez; para la Jornada 2, fueron 4 duelos; y para la Jornada 3, solo se transmitieron 3, situación que hasta el momento no tiene muy contentos a los aficionados, ya que para el muy pobre espectáculo que se ha ofrecido, han tenido que desembolsar alguna cantidad de dinero para poder ver a su equipo.

Para esta cuarta jornada la situación no cambia en mucho, ya que sólo se transmitirán 4 partidos por televisión abierta, siendo el más "llamativo" el Toluca vs León.

¿Cuáles y en dónde ver los partidos

Partido: Puebla vs Rayados de Monterrey

Fecha: 27 de enero

Hora: 19:05 PM

Transmisión: TV Azteca



Partido: Tijuana vs Pumas

Fecha: 27 de enero

Hora: 21:05 PM

Transmisión: TV Azteca



Partido: América vs Mazatlán

Fecha: 28 de enero

Hora: 21:05 PM

Transmisión: Canal 5



Partido: Toluca vs León

Fecha: 29 de enero

Hora: 12:00 PM

Trasmisión: Canal 2

