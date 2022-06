Liga MX: "Cabecita" Rodríguez y siete casos de traición en el futbol mexicano

Con la reciente contratación de Jonathan “Cabecita” Rodríguez con el América, la Liga MX fue testigo de un nuevo caso de traición, pues pesar de que fue símbolo de Cruz Azul en el último título de los cementeros, ahora el jugador estará con las Águilas.

A raíz de esto aquí te enlistamos a siete futbolistas que, al igual que el delantero uruguayo, también “traicionaron” a sus ex equipos.

Aldo de Nigris

Es cierto que De Nigris es más recordado con la camiseta de Monterrey y anotando goles junto al Humberto “Chupete” Suazo, pero allá por 2005 incluso tuvo el detalle de besar la camiseta de los Tigres luego de marcarle un gol a Once Caldas en la Libertadores.

Esto se debe a que el ex delantero tuvo sus orígenes en el equipo de la UANL, y a pesar de esto no tuvo problema para vestirse con los colores de “La Pandilla”.

Antonio Briseño

El “Pollo” tenía todo para convertirse en uno de los referentes de la cantera del Atlas, pues se había ganado el cariño de la gente al ser el capitán de la selección mexicana en el Mundial Sub-17 de 2011.

Sin embargo la relación entre los Zorros y Briseño no envejeció bien, pues el “Pollo” no ha tenido problema para declarar que cuando ya no lo quisieron, los Zorros simplemente lo echaron del club. Debido a esto el “Pollo” ha criticado al Atlas en varias ocasiones, e incluso se muestra orgulloso de portar la camiseta de las Chivas, el odiado rival de los rojinegros.

Cristian Calderón

Un caso similar al del “Pollo” Briseño es el del “Chicote” Calderón, pues el habilidoso lateral pasó de jurarle amor eterno al Atlas a enamorarse de las Chivas a la menor provocación.

El ahora jugador del Rebaño tuvo sus orígenes en los Zorros, y en algún momento se tomó una fotografía mientras pintaba su cuarto con los colores rojinegros para después compartirla en sus redes sociales.

A pesar de todo eso, en el 2020 Calderón causó polémica al besar el escudo de Chivas e incluso burlarse de Atlas en repetidas ocasiones.

Francisco "Maza" Rodríguez

Francisco Rodríguez puede presumir que es el único jugador de la historia que ha ganado la Liga con Chivas y América, pero en su paso por las Águilas se ganó el odio de la afición rojiblanca por sus declaraciones.

Después de que América venciera a Cruz Azul en la final del Clausura 2013, el entonces defensa azulcrema no sólo besó el escudo de las Águilas, sino que también aseguró que le supo mejor ese título que el conseguido con Chivas en el Apertura 2006.

Por obvias razones sus palabras no cayeron bien entre la gente del Rebaño, y a pesar de que se ha ido el tiempo desde ese día, la afición rojiblanca no le perdona que siendo un canterano del Guadalajara haya vestido los colores de las Águilas.

Ángel Reyna

Un caso particular en este listado es el del “Pleititos”, pues a pesar de que surgió de la cantera americanista e incluso se consagró como campeón goleador con las Águilas, Ángel Reyna se burló del club en varias ocasiones después de su accidentada salida

En algún momento, ya cuando jugaba para los Rayados, Reyna le marcó un gol a las Águilas y lo festejó al estilo de Cuauhtémoc Blanco, pero su verdadera traición fue el fichar para las Chivas en el 2014.

Nico Castillo

En un caso similar al del “Cabecita” Rodríguez, hace algunos años (2019) el América repatrió al chileno Nicolás Castillo, quien previamente se había convertido en un referente de los Pumas durante su primera incursión por el futbol mexicano.

Por desgracia para las Águilas y para el artillero chileno, Nico jamás pudo mostrar su mejor nivel dentro del equipo de Coapa.

Omar Bravo

El histórico goleador de las Chivas también fue acusado de traidor en algún momento de su carrera, pues a finales de 2012 fue anunciado como nuevo jugador de los rojinegros del Atlas, uno de los acérrimos rivales del Guadalajara.

En esa etapa con los Zorros, Bravo se convirtió en una pieza importante para salvar a los rojinegros del descenso, pero esto no impidió que posteriormente pasara de manera directa de Colomos a Verde Valle.

