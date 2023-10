Que solo es un bache, que no hay nada de qué preocuparse, dice el director técnico de los rojinegros del Atlas, Benjamín Mora.

Lo cierto es que el equipo tapatío acumula cinco partidos sin conocer la victoria, con cuatro derrotas y un empate, con 13 goles en contra y solo cinco a favor en estos cinco compromisos, para situarse en el lugar 13 de la clasificación.

Con estos números, hoy Atlas estaría fuera de toda posibilidad de meterse al Play In, el nuevo formato de “repechaje” en la Liga MX. Sin embargo, restan tres partidos por disputar, nueve puntos que le vendrían de maravilla al equipo de Benjamín Mora, ya que dos de esos partidos son en el Estadio Jalisco, ante Pachuca y Necaxa, mientras que tienen una visita ante Pumas el siguiente fin de semana.

“Honestamente, hemos caído en un bache importante en cuestión de resultados que no han sido tan malos, hemos tenido buenos momentos, pero no hemos concretado las aproximaciones, definitivamente yo no soy el indicado para decir si soy el ideal o no de seguir peleando. Yo me siento bien en el equipo, tienen buena energía, queremos pelear por la misma causa y mientras la directiva y los jugadores piensen que yo puedo ayudarles a seguir del bache juntos, lo voy a seguir intentando con pasión y certeza y credibilidad en los jugadores. Todavía hay mucha vida, quedan nueve puntos por disputar y vamos a luchar con todo lo que tengamos por conseguirlos”, dijo el timonel mexicano de los Zorros.

Desde que llegó al banquillo de los rojinegros hace poco más de un año, Benjamín Mora sólo ha ganado 13 de 41 juegos como director técnico del Atlas, es decir, sólo ha podido ganar el 31.7% de sus partidos, por lo que la Fiel ya comienza a perder la paciencia con el timonel multicampeón en Malasia.

¿Qué sigue para Atlas?

Jornada 15 Atlas vs Pachuca 1 de noviembre 2023 Estadio Jalisco

Jornada 16 Pumas vs Atlas 5 de noviembre 2023 Estadio CU

Jornada 17 Atlas vs Necaxa 10 de noviembre 2023 Estadio Jalisco

