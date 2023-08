Tras el anuncio de que para el siguiente fin de semana la Liga MX retomaría sus actividades con normalidad, esta tarde se confirmaron los horarios que estaban pendientes de las jornadas 4 y 5 donde Chivas será uno de los equipos que inaugure las acciones.

Para la fecha 4, todos los partidos deberán jugarse únicamente el viernes y domingo, ya que el sábado 19 de agosto no se podrá disputar ningún duelo, puesto que se respetarán los duelos de cuartos de final de la Leagues Cup; en tanto, se tendrán cuatro juegos el 18 y los otros tres se estarán jugando el 20 del presente mes.

TE INTERESA: Liga MX alza la voz ante polémicas arbitrales en la Leagues Cup

Los partidos de Rayados vs Tijuana y Querétaro vs Pachuca se programarán una vez terminada su participación en Leagues Cup. Asimismo, estarán a la espera los enfrentamientos de Gallos Blancos vs Atlas y Toluca vs Monterrey correspondientes a la jornada 5 por la misma razón.

Horarios y fechas de la jornada 4

Viernes 18 de agosto

León vs Mazatlán | 19:06 horas | Nou Camp

Pumas Toluca | 21:00 horas | Olímpico Universitario

Puebla vs Atlético de San Luis | 21:00 horas | Estadio Cuauhtémoc

FC Juárez vs Chivas | 21:10 horas | Olímpico Benito Juárez

Domingo 20 de agosto

Cruz Azul vs Santos | 17:00 horas | Estadio Azteca

Atlas vs América | 19:00 horas | Estadio Jalisco

Necaxa vs Tigres | 21:00 horas | Estadio Victoria

Horarios y fechas jornada 5

Martes 22 de agosto

Chivas vs Tijuana | 19:00 horas | Estadio Akron

Mazatlán vs Puebla | 19:00 horas | Kraken

FC Juárez vs Pumas | 21:06 horas | Olímpico Benito Juárez

Miércoles 23 de agosto

América vs Necaxa | 19:00 horas | Estadio Azteca

Pachuca vs Cruz Azul | 19:06 horas | Hidalgo

Atlético de San Luis vs León | 21:00 horas | Alfonso Lastras

Miércoles 30 de agosto

Tigres vs Santos | 21:00 horas | Estadio Universitario

IO