El Clásico Nacional, uno de los encuentros más esperados en el fútbol mexicano, ha cambiado de fecha. Originalmente, estaba programado para disputarse el viernes 12 de septiembre, sin embargo, según la información publicada en la página oficial de la Liga MX, el partido ha sido reprogramado para el sábado 13 de septiembre a las 21:15 horas.

Aunque ni Liga MX, América o Chivas han dado detalles específicos sobre las razones de la modificación, en el sitio web ya está publicada la nueva fecha de la siguiente edición del Clásico Nacional. No obstante, este cambio ha generado interés y polémica, ya que se empalmará con otro evento de gran relevancia en el ámbito deportivo.

El mismo sábado 13 de septiembre, Saúl “Canelo” Álvarez se enfrentará a Terence Crawford desde el Allegiant Stadium de Las Vegas en una de las peleas más esperadas del año. Esta coincidencia en la programación implica que personas seguidoras del fútbol y el boxeo tendrán que decidir entre dos de los espectáculos deportivos más populares.

La noche del sábado 13 de septiembre promete ser memorable, con una agenda doble de alto calibre. Por un lado, la pasión y rivalidad del Clásico Nacional en la Liga MX; por el otro, la emoción e intensidad del combate entre “Canelo” Álvarez y Terence Crawford.

Cabe destacar que, el Clásico Nacional se jugará justo después del parón de fecha FIFA. Tanto el Guadalajara como los azulcremas se presentarán en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes, después de sostener encuentros amistosos en Estados Unidos contra León y DC United, respectivamente.

