El regreso de Diego Martín Cocca al banquillo de Atlas estuvo cargado de emociones y contrastes. Los rojinegros tuvieron en sus manos la victoria en La Corregidora, pero un gol agónico de Querétaro al minuto 97 selló el empate 3-3, dejando al estratega argentino con un “sabor amargo” en su presentación de la segunda etapa al frente del club.

Al final del encuentro, Cocca compartió sus impresiones sobre lo mostrado por el equipo, destacando que apenas tuvo tres entrenamientos para trabajar con la plantilla. “En un principio, muy contento, llegué a un club al que le tengo muchísimo cariño. Tuvimos tres días de entrenamiento, la verdad es que todavía hay mucho por trabajar, pero hoy tenemos que asumir las responsabilidad sabiendo de la realidad futbolística del equipo”, señaló.

El técnico subrayó que, pese a la falta de tiempo, el grupo mostró pasajes positivos en el terreno de juego. “Los jugadores han hecho muy bien las cosas en estos tres días y creo que se ha reflejado por momentos en la cancha. Esto es futbol y pueden pasar cosas. La parte anímica también juega, no se resuelve con tres entrenamientos”, comentó.

Cocca reconoció que su equipo merecía más por lo mostrado durante gran parte del partido: “Tenemos un sabor amargo, porque hicimos las cosas mejor que el rival, merecíamos ganar, tuvimos más tiempo la pelota, y nos terminan anotando por la vía del penal, una jugada a balón parado y un gol en donde le pega el balón en la nuca a un jugador”.

Finalmente, el estratega insistió en que el empate no cambia su diagnóstico: “Me quedo con muchas cosas positivas, sabiendo que tengo que trabajar mucho. Si el resultado fuera distinto, estaría diciendo lo mismo. Hay que construir desde un lugar en el que es difícil, pero hoy demostraron que pueden jugar mejor”, concluyó el timonel rojinegro.

SV