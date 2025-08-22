Este viernes 22 de agosto de 2025, el Club América realizó la presentación oficial de sus cinco refuerzos para el Apertura 2025 en la Liga MX. Se trata del veterano volante Alexis Gutiérrez, el lateral izquierdo Ralph Orquín, el goleador colombiano José Raúl "Pantera" Zúñiga, el francés Allan Saint-Maximin y el atacante Isaías Violante.

Aunque algunos ya habían sido anunciados con antelación, esta fue su presentación formal ante los medios. Hasta ahora, cuatro de los cinco ya han sumado minutos en el Apertura 2025. Asimismo, como había anticipado la directiva, se espera que este próximo domingo ante Atlas en el Estadio Jalisco, Allan Saint-Maximin pueda tener su debut y sumar sus primeros minutos en las Águilas.

La llegada de estos jugadores refuerza varias zonas del plantel: Orquín cubre la lateral izquierda, ofreciendo una solución eficaz en defensa. Alexis Gutiérrez llega para aportar dinamismo en el mediocampo con llegada al ataque, mientras que Zúñiga, Saint-Maximin y Violante fortalecen una ofensiva que busca mayor versatilidad y desequilibrio.

En conferencia, el presidente deportivo Santiago Baños aclaró que el mercado sigue abierto. " Si algún jugador sale, analizaremos reforzar esa baja siempre con piezas que fortalezcan el plantel y mantengan el club como protagonista", afirmó, dejando claro que no descartan más movimientos hasta el cierre del periodo de inscripciones.

Baños fue enfático al señalar que nadie es indispensable: "Las puertas están abiertas para quien no esté a gusto, pero no vamos a regalar a nadie. Todo será consensuado, buscando un acuerdo que beneficie a ambas partes". También confirmó que llegó una oferta por Sebastián Cáceres, aunque los montos económicos no satisfacen aún al club.

