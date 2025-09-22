Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del lunes 22 de septiembre de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy lunes 22 de septiembre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Toluca vs América | 18:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

León vs Santos Laguna | 19:00 horas | Tubi |

Monterrey vs Pachuca | 20:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube, TUDN |

Partidos hoy lunes 22 de septiembre de 2025 - Serie A EN VIVO

Napoli vs Pisa Sporting Club | 12:45 horas | Disney+ Premium |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

