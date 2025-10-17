El PRIAN robaba más…

Heridos de muerte los discursos de la honestidad valiente, la austeridad y el del fin de la corrupción, la nueva retórica desde el poder es pedir un chance para Morena, pues el PRIAN robó más y tuvo seis sexenios para hacerlo.

Qué poco les duró eso de que no eran iguales. Ni siete añitos. En el nuevo sexenio el castillo de naipes comenzó a caer.

Que si los sobrinos del ex secretario de la Marina son contrabandistas de combustibles, que si las herencias súbitas de Adán Augusto, que si la multiplicación de los ranchos del hermano de AMLO… más los viajes a toda pastilla de demasiados y el Kusama del bienestar.

La última nueva es una gema de eso que dijeron que con ellas y ellos al frente nunca pasaría: El Universal reveló ayer que la ex titular del Conacyt asignó un contrato a quienes acababan de hacerle una obra a su hija. Chulada. Igualitos a los del PRIAN.

La Presidenta Claudia Sheinbaum tiene razones para estar de mal humor (o al menos parecerlo). Además de subir y bajar cerros para consolar damnificados, de tratar de que la economía no colapse, ha de desayunarse con sapos de corrupción guinda.

¿La solución? Una peculiar adaptación al libro de texto de cualquier gobernante: echarle la culpa al pasado. Claro, un Gobierno común y corriente acusa a su antecesor; mas los de Morena no son ordinarios sino históricos, ergo dan saltos cuánticos hacia atrás.

Ayer la Presidenta Sheinbaum se puso a dar una explicación de lo horribles que, según ella, fueron los seis sexenios que cubren el periodo de 1982 a 2018.

Una era de las cavernas donde una pequeña elite controlaba todo, incluso al PRI y al PAN, y viceversa.

Cero réplica a lo dicho, en términos generales, por la mandataria. De que al PRI y al PAN en su momento poco le importaron los pobres, qué duda cabe. De que se ligaron a la élite económica o eran una misma, igual. Del hedor de la corrupción, ni hablar.

Crisis económicas, saqueos, violaciones a los derechos humanos, complicidad de gobernadores con narcotraficantes, fraudes electorales, poderes judiciales tomados por el ejecutivo, charrismo sindical, tolerancia a políticos corruptos y acoso a prensa y activistas.

El párrafo anterior, habrá quien diga, parece más de hoy que de la alternancia, cuando se instaló lo más parecido que ha conocido México a elecciones equitativas, y cuando además hubo avances en transparencia y ejercicio de rendición de cuentas.

Porque es medio tramposo decir que fue lo mismo el régimen de Miguel de la Madrid que el de Vicente Fox (de que Fox decepcionó, súper obvio, pero los fraudes patrióticos bartletistas no encuentran comparación después de 1988… hasta los acordeones judiciales, ups).

Donde la cosa resulta más rara es cuando Sheinbaum denigra, al igual que antes AMLO, al PRI solo a partir de la “llegada” de los neoliberales al gobierno, con MMH. La docena trágica (1970-86) no saca ámpula a los morenistas, y de las represiones de López Mateos casi ni hablan.

La temporada otoño-invierno ha llegado a los escaparates de Palacio Nacional. Exhibirán toda la maldad de “seis sexenios seis” porque no pueden permitir que se hable de dos: del pasado y del actual, entendiendo el actual como el que tolera a Rocío Nahle, Rubén Rocha, Marina del Pilar, Alejandro Armenta, y el largo etcétera.

De lo que se trata es de pedir al pueblo que, si otros robaron 36 años, dennos chance, no piensen en alternancias; cierto, ya tenemos corruptos y somos élite, pero les damos dinero, no como el PRIAN, que robaba más.