Leones recuperará identidad y ADN perdidos

Le costó trabajo, pero al final su propuesta fue aceptada. El técnico Jorge Dávalos le presentó al presidente de Leones Negros, Alberto Castellanos, un proyecto en el cual quedó claro que el arranque sería complicado, habría críticas sobre la determinación tomada y el dirigente aceptó correr el riesgo, lo que agradece el estratega universitario.

El “Vikingo” mencionó que las instituciones hoy en día descuidan muchos aspectos importantes, y en el caso de Leones, parece que así fue en algún tiempo. Hoy, la dirigencia y cuerpo técnico, están juntos para regresar a los buenos momentos.

“Las instituciones deben valorarlo. Cuidar a la gente que conoce la historia, estilo, mística, identidad, porque son un lujo. Digo que se ha ido despersonalizando nuestra sociedad, los clubes, por la modernidad. Lo entiendo, pero en el futbol, si tienes una afición que le gusta una manera de pensar, jugar, vivir y se pierde, se va mucho”.

Al interior del club universitario dicen tener el camino claro para encontrar eso que le gusta a la afición, que el ADN que le falta a Leones se lo darán en poco tiempo con base en el trabajo, a tener jugadores que sientan los colores y aquí comiencen a dar sus primeros pasos, sabiendo que esto traerá un sin fin de críticas.

“En el futbol las críticas son parte del juego. Quien no las quiera, que se dedique a otra cosa. Las entiendo perfectamente, igual cuando se dan elogios exagerados tampoco sirven porque luego nos mueven el piso. De estos jóvenes que tenemos desde abajo, me da gusto por ellos, porque luego cuando los resultados no se dan, pueden dudar, pero sí tienen capacidad. Acá lo que sucede es que en este país todo lo queremos a corto plazo, rápido y así no se puede”.

Cuando perdieron cuatro partidos seguidos el técnico indicó que la plantilla no podía mirar a los ojos a la directiva, en especial a un directivo que siempre ha confiado en ellos.

Dávalos se sinceró: “Nos dio mucha pena cómo se hicieron críticas al maestro Castellanos. Toda la plantilla, cuerpo técnico y staff, nos apenó mucho la situación. Quiero ver a Leones arriba, peleando títulos, pero con base de mexicanos, formados en la institución preferentemente y que la gente que ha venido de afuera, se sienta como en casa. Hay mucho trabajo por hacer. Nosotros bien pudiéramos sacar la cartera, gastar y gastar, pero eso no nos garantiza nada”.

No cae en triunfalismos

Tras los comentarios de todo tipo cuando las cuatro derrotas, el “Vikingo” no se quejó, siguió trabajando y ahora que han ligado siete encuentros sin caer, tampoco lanzó declaraciones triunfalistas, todo lo toma con calma.

“Como país queremos soluciones rápidas. En el futbol las cosas no se pueden dar de momentos, los proyectos se dan a partir de que se forman jugadores con identidad, estilo, es nuestra filosofía y será importante traer gente de fuera, de gran calidad que aporte la experiencia. Doy mucho mérito a Alberto Castellanos que ha apoyado, soportando muchas críticas”.

Destacó el sacrificio de su delantero Ismael Valadéz, porque guía al equipo y sabía que al tomar el rol del experimentado, dejaría de estar apareciendo en la tabla de goleadores por ayudar en la formación de elementos; Hibert Ruíz, es otro elemento que ha tomado un rol importante de igual manera Juárez, Christian López, así como Luis Nieves.

Los puntos para recuperar identidad