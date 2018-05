Leones no se desmantelará: Alberto Castellanos

Todavía con la frustración de haber caído en la Final de la Liga de Ascenso ante Cafetaleros de Tapachula el pasado domingo en el Estadio Jalisco, el presidente de los Leones Negros, el Maestro Alberto Castellanos enfatizó que el objetivo de la UdeG es ascender al máximo circuito en el futuro cercano y para eso intentarán no desmantelar al equipo, aunque si llegan ofertas por sus jugadores que puedan ser atractivas para jugadores y directiva, no opacarán los sueños de los jóvenes, o bien, de los experimentados que quieran continuar con sus carreras en Primera División.

''El objetivo más importante es ascender, no hay otro más importante que ese, no se cumplió, pero creo que se va construyendo una base que se matan por la camiseta, que dejan todo en la cancha, y seguiremos pensando en que jugadores con experiencia como los que estuvieron este año, ojalá tengan la posibilidad de seguir, no se trata de desbaratar al equipo, sino ver si lo podemos reforzar, aunque también si hay jugadores del plantel que tengan la posibilidad de ir a Primera División, les ayudaremos a cumplir sus sueños, si no pudo ser con nosotros, que lo puedan hacer con otra camiseta, pero la idea de nosotros es seguir siendo un equipo muy competitivo, un serio aspirante a regresar a Primera División'', platicó el alto directivo de la escuadra melenuda.

En relación a lo que sucedió el pasado domingo, en donde no pudieron coronarse, Alberto Castellanos todavía tiene un sentimiento de tristeza, pero al mismo tiempo le deja satisfecho de haber hecho de Leones Negros, un equipo fuerte y competitivo, con un estilo propio que le agradó a la gente.

''De mucha tristeza, pero a la vez también de mucho orgullo por este equipo, por lo que pudimos construir en toda esta temporada y porque en el balance hay muchas cosas positivas, la cantidad de jugadores de cantera, pudimos darle un avance a su formación, el que hayan vivido estas etapas de finales, con estadio lleno, todo eso es una formación de aprendizaje para los muchachos'', siguió Castellanos.

OF