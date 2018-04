Jorge Mora pide no desarmar a Leones Negros

Luego de caer en la final ante los Cafetaleros de Tapachula, ya hay quiénes se preguntan qué es lo que pasará con el futuro próximo de los Leones Negros. Uno de ellos es Jorge Mora, quien espera que la directiva haga el esfuerzo por retener a los jugadores que llevaron al equipo hasta la final del Ascenso MX.



El "Gordo" es sabedor de que muchos de sus compañeros llegaron a La Primavera en calidad de préstamo para este Clausura 2018, pero considera que sería pertinente agotar las opciones para alargar la estadía de elementos como Kristian Álvarez, Néstor Vidrio o Cristian Valdez.



"Mucha gente a lo mejor no creía y se fue metiendo, fuimos formando una buena familia. Espero que tengamos continuidad, que se queden varios jugadores y lograr el ascenso otra vez. Los jugadores que llegaron esta temporada vinieron a hacerle mucho bien al equipo, dieron mucha solidez atrás. Son grandes jugadores que quizá tengan propuestas en Primera División, pero con el esfuerzo de la directiva ojalá se pudieran quedar".



Al inicio de la temporada, el presidente Alberto Castellanos fue claro al señalar que Néstor Vidrio era el jugador con más posibilidades de quedarse en Leones. Ahora, la directiva que encabeza tendrá que atender esta situación.



Ya en otro tenor, respecto a su recuperación, Mora afirmó que aún es temprano para hablar de su reincorporación al equipo, ya que de momento está a la espera de que se afiance al cien por ciento el injerto que le colocaron en su rodilla derecha.



"Estoy por cumplir dos meses de mi recuperación, me siento bien, más tranquilo, vamos poco a poco, nos hemos pegado a la clínica. Estamos muy bien, ahorita aún falta un mes para que se logre bien el injerto, que pegue bien. Después tendré que esperar otros tres meses más, serían seis o siete meses en total para estar listo", finalizó el atacante melenudo.



Jorge Mora ha tenido un año muy accidentado, ya que desde abril de 2017 cuando padeció esta lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, no ha podido recuperarse en su totalidad.

