Leones levantó en lo anímico: Néstor Vidrio

Después del triunfo obtenido el pasado domingo ante Venados de Mérida, el defensa de los Leones Negros, Néstor Vidrio señaló que para el equipo fue importante obtener esos tres puntos, dado que sirvieron para instalarse en el octavo lugar de la tabla general de la Liga de Ascenso, por lo que la Liguilla luce latente para el equipo melenudo.

"Sabíamos que era importante sacar los tres puntos, que eso nos mantendría en la pelea, ahorita estamos en el octavo lugar y esa fue la importancia, el triunfo fue importante para mejorar en el estado anímico, fueron puntos clave que nos mantiene ahí, entonces contento, le damos vuelta a la página y viene un partido contra San Luis que será importante", apuntó el defensa tapatío.

A la Universidad de Guadalajara le restan dos partidos, visitar a San Luis el próximo fin de semana y luego recibir a Toros del Celaya, dos rivales a modo para ganarles y así poder acceder a la Fiesta Grande de la Liga de Ascenso.

"Ya estando en la Liguilla podemos limpiar el mal inicio del torneo que hicimos, sacando los resultados en estos últimos dos partidos", siguió Vidrio Serrano.

Néstor Vicente estuvo fuera de las canchas debido a una lesión de rodilla, lo que hizo que se alejara de las canchas durante la primera parte del Apertura 2018, pero ahora que regresó, dice sentirse más fuerte que nunca y de hecho, volvió como titular e incluso como goleador, ya que marcó en el partido en donde los melenudos vencieron a los Venados.

"Muy contento porque me tocó ver al equipo de fuera la primera parte del torneo, fue frustrante porque uno quiere estar adentro, vivirlo en la cancha y ahora me ha tocado estar ahí, el profe me dio la confianza de arrancar, marcar un gol y eso fue importante porque ganas en confianza, me sentí bien, el equipo respondió y yo en lo personal siento que aporté y espero que en el próximo partido seguir como titular, lo que es decisión del profe", finalizó diciendo Néstor Vidrio.



EL DATO

Los Leones Negros están situados en el octavo lugar de la tabla general, gracias a sus 14 puntos, producto de cuatro triunfos y dos empates, una cifra poco productiva para una liga profesional.

De hecho, los melenudos tienen diferencia de goles negativa, ya que tienen 18 goles anotados, por 19 en contra, para un menos uno, lo que podría ser clave al final de la campaña.

CE