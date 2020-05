Leones Negros va al TAS

El tema de la eliminación del descenso, el ascenso y la culminación prematura de la Liga de Ascenso todavía tiene mucha cuerda, sobre todo con los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, equipo que no ha quitado el dedo del renglón y que está cercano a enviar a las autoridades correspondientes documentos que indiquen la ilegalidad de tal decisión.

La UdeG se encuentra actualmente en la recopilación de los datos para presentar la demanda ante el TAS, sin embargo, ante FIFA no han ido, ya que no existe un delito qué perseguir pues no han cambiado el estatuto en la Liga MX y la FMF.

Ricardo de Buen, abogado especialista en derecho deportivo y quien es árbitro en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), señaló que el asunto, en caso de llegar a esta instancia, sería mucho más rápido en cuanto a su resolución.

“Los procedimientos ante el TAS en general, sea jugador, club o federación, son procedimientos más rápidos que la justicia ordinaria y cuando alguien recurre al TAS, a veces puede pedir cierto tipo de medidas urgentes, pero esperando si se procede o no, pero sí se podría resolver el asunto en unas cuantas semanas”, indicó el licenciado De Buen.

Los melenudos son uno de los equipos que más ha peleado en las últimas semanas para exigir sus derechos, así como protestar pacíficamente, con manifestaciones, comunicados, cartas y videos sobre la eliminación del ascenso; ante esto el abogado Ricardo de Buen les dio la razón, diciendo que al ser afiliados al futbol mexicano, tienen derecho de manifestarse.

“Todos los afiliados tienen derecho de inconformarse si así lo consideran y tienen derecho a agotar las instancias legales. Los Leones Negros, si creen que existe una decisión que les afecte, tienen todo el derecho de recurrir las vías legales, tanto nacionales, como internacionales”.

El conjunto universitario fue uno de los que votó en contra de las medidas tomadas por la Federación Mexicana de Futbol y la propia Liga MX, en las que se eliminó el Ascenso MX para dar paso a la Liga de Desarrollo.

