Leones Negros tendrá un reto importante en la zaga

Aunque ahora viven la emoción propia de haber llegado hasta una nueva Final, no todo ha sido felicidad en el campamento de los Leones Negros, pues durante su andar en la Liguilla de este Clausura 2018 han padecido un par de lesiones importantes.

Luego de que Joao se perdiera el juego de vuelta de las semifinales ante Alebrijes, ahora el cuadro melenudo tendrá que suplir a Roberto Carlos Juárez, quien durante el torneo fue una pieza clave en la central del cuadro universitario.

Ante esta situación, el zaguero Manuel Madrid se dice listo para asumir esa responsabilidad en esta serie final frente a Cafetaleros de Tapachula.

“Me tocó iniciar en el torneo, después, por las rotaciones del profe me tocó ser relegado. Ahora en las semifinales me tocó entrar y la verdad que me sentí bien, con mucha confianza y con mucha energía para enfrentar ese partido. Gracias a Dios lo pudimos sacar adelante y ahora lo que viene es la Final”.

“Estar en la Final es una vitrina muy grande, ya es a nivel nacional. Hay que seguir haciendo las cosas como se vienen haciendo. En general creo que lo hemos hecho bien, ya sean los titulares o los que lo han hecho de cambio, no se ha notado diferencia. Ahora resta buscar la victoria”, compartió el defensor universitario.

Durante este Clausura 2018 Manuel Madrid ha disputado un total de ocho juegos, de los cuales sólo cuatro los ha comenzado como titular. Tras la consolidación de Juárez como la dupla de Kristian Álvarez en la central, el oriundo de Chihuahua apenas registró 396 minutos en la temporada regular del torneo. Ahora, de manera impensada, esta frente a la oportunidad de disputar la final del Ascenso.

El dato

Manuel Madrid no ha iniciado un juego con Leones desde la jornada cuatro de este torneo.

RR