Leones Negros choca con Monterrey

Arrancan los festejos por el 45 aniversario de los Leones Negros con un partido de corte amistoso ante el Monterrey, en el estadio Jalisco a las 20:00 horas, y donde el equipo que nació grande estrenará una playera conmemorativa.

Este duelo servirá como preparación de cara al debut que tengan ambos equipos en sus diferentes divisiones.

El técnico del equipo que representa a la Universidad de Guadalajara, Ricardo Rayas, tendrá en sus filas a un invitado especial, el histórico goleador del Guadalajara, Omar Bravo, quien está actualmente haciendo sus prácticas profesionales como técnico y funge como auxiliar.

El mochiteco se dice listo para lo que el cuerpo le aguante en este duelo; de entrada, se le tiene contemplado que arranque el encuentro, si bien es cierto que se mantiene en forma, se estuvo preparando para dejar una buena impresión, según señaló.

“Muchos no me relacionan con la Universidad de Guadalajara, pero orgulloso estoy de haber estudiado cultura física y deporte, la disciplina, constancia y esfuerzo me marcaron como persona y jugador profesional. Siempre voy a estar agradecido por ello. Universidad de Guadalajara sólo hay una y yo fui parte de ella, y lo sigo siendo”.

Este encuentro servirá para que Leones presente a su plantel con el cual encarará el Apertura 2019 en la División de ascenso, así como para presentar el uniforme de juego, le darán reconocimiento a técnicos y jugadores destacados, además mañana se presentará un documental del “45 aniversario del futbol UdeG”.