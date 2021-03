Ignacio Ambriz se ve desesperado, ya no sabe a donde hacerse, quizá sabe que su tiempo en León está por terminar: "Si ya no puedo transmitir lo de antes", dice. La Fiera volvió a perder en casa, ahora ante el sorprendente Puebla.

"Hicimos un muy buen primer tiempo, no los dejamos salir de su cancha, tuvimos ocasiones de gol que no concretamos y en el segundo tiempo fuimos un desastre. La derrota fue por culpa mía, no los hice reaccionar. Jugando así no vamos a llegar a ningún lado".

Hay desilusión: "Pensé que si hoy ganábamos nos levantamos para volver a pelear, pero vi muchas cabezas bajas, esto comienza a complicarse, esto es un mazazo muy fuerte, Necesito meter muchas cosas para levantarnos. No aspiramos a grandes cosas jugando así".

No ha tirado la toalla, "pero jugando así no llegaremos a ningún lado. Quedan 24 puntos, tenemos siete, el margen de error se acabó, ya no podemos confundirnos. Si aspiramos a meternos entre los doce, algo que no me gusta, necesitamos cambiar muchas cosas".

Ya habló con el grupo de jugadores de León "y no funcionó", es hora de "tener una buena autocrítica conmigo mismo, ya hablé con ellos, pero parece que no hay eco, y eso sí me apura. Si no estoy transmitiendo lo que en cuarto torneos he estado transmitiendo…".

OF