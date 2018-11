Lenia Ruvalcaba se cuelga el bronce en el Campeonato Mundial de Judo IBSA

La judoca tapatía Lenia Ruvalcaba se quedó con el bronce ayer en el Campeonato Mundial de Judo IBSA Odivelas 2018, luego de vencer a la azerbaiyana Zulfiyya Huseynova.

Ruvalcaba Álvarez, monarca paralímpica en Río 2016, compitió en la división menor a los 70 kilos, y en su camino a la medalla de bronce pasó sobre la estadounidense Christella García. Luego, en su segundo combate eliminó a la japonesa Kasuza Ogawa.

En la etapa de Semifinales, la también campeona parapanamericana cayó ante la uzbeka Vasila Aliboeva, pero en el combate de repechaje consiguió su sitio en el podio al vencer a la competidora de Azerbaiyán.

“Me siento contenta, no fue una competencia fácil, lo sabía desde un principio, no se pudo estar en la Final, pero me pude reponer para estar en podio”, señaló la tapatía.

Mientras, el oro fue para la brasileña Alana Martins y la plata correspondió a la uzbeka Vasila Aliboeva.

Por su parte, Bryan Gerardo Aburto Beltrán finalizó en el noveno lugar, en la categoría menor a los 60 kilos, en la competencia que reunió a 29 competidores de todo el orbe.