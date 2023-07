Mensaje directo de Ricardo Ferretti: "Cruz Azul es uno de los cuatro grandes del futbol mexicano, tenemos estatus y merecemos respeto, no sólo es Messi, esta es una institución".

De esta forma, el estratega de Cruz Azul pone un límite a la algarabía que hay en Fort Lauderdale, Florida, para el juego entre La Máquina y el Inter Miami, el peor equipo de la Major League Soccer (MLS), pero al que dan como favorito por la sola presencia de Lionel Messi.

El "Tuca" reconoce que el argentino es un jugador fuera de serie, pero por mucho que lo admire, no quiere que le vaya bien si no está en su equipo. "Uno quiere ganar. Por más que admire (a Messi) no quiero que le vaya bien, a quien quiero que le vaya bien es a mi equipo".

Cruz Azul no llega en buen momento, por eso "buscamos mejorar lo que no hemos hecho en el arranque de torneo, pero es verdad que todo gran jugador merece una atención distinta".

Ferretti espera al mejor Messi posible, "no puede venir y manchar toda esta trayectoria".

