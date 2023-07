No existirá otra oportunidad, no habrá un mañana para Chivas, y será este lunes el día definitivo en él tendrán que buscar, bajo cualquier circunstancia, su pase a los dieciseisavos de la Leagues Cup cuando se enfrenten ante el Sporting Kansas City en el Children’s Mercy Park a las 20:00 horas tiempo del centro de México.

En cierta forma, el Guadalajara llega en calidad de víctima para este duelo, puesto a que Sporting Kansas City ya tuvo su partido contra Cincinnati, mismo que finalizó en los 90 minutos reglamentarios con un empate de 3-3, y posteriormente en la tanda de penales, terminaron cayendo, situándose en el segundo lugar del grupo Central 3 con un punto.

En tanto que, los tapatíos se posicionan en el fondo con cero unidades luego de que se les complicara el camino por la derrota ante Cincinnati de 3-1, partido en el que terminó expulsado un hombre que ha se ha convertido en una pieza fundamental en la línea defensiva del Rebaño, Gilberto “Tiba” Sepúlveda.

Para que Chivas pueda clasificar a la siguiente fase necesita ganar dentro de los 90 minutos por cualquier marcador, no importa la diferencia de goles, esto dejaría a los dirigidos del Profe Pauno con tres unidades por uno que tiene el Kansas City.

O bien, en dado caso de un empate, los rojiblancos están obligados a imponerse en la tanda de penales para obtener los dos puntos y que a los The Wizards (Los Magos) sólo se les dé uno. Esto provocaría que ambos conjuntos finalicen con dos unidades cada uno, sin embargo el primer criterio de desempate de la Leagues Cup es el resultado entre los equipos involucrados, incluida la serie de penaltis, por lo que la escuadra de Jalisco se metería en segundo lugar.

Si el Guadalajara llegase a perder tanto en los 90 minutos o en la tanda de penales, su participación en esta competencia finalizaría, teniendo que regresar a México con un rotundo fracaso por lo que representan las Chivas en zona de Concacaf y por el plantel que tienen.

Recordar que para este encuentro, a pesar de ser uno de los reencuentros más esperados, Alan Pulido no podrá ver actividad contra su ex equipo, en consecuencia de la expulsión que sufrió en el duelo vs Cincinnati.

¿Dónde ver el Sporting Kansas City vs Chivas?

Una de las problemáticas que ha generado la Leagues Cup ha sido la dificultad para poder ver los encuentros de los equipos mexicanos, ya que para algunos, forzosamente se ha tenido que recurrir a contratar el MLS Season Pass de Apple TV.

Sin embargo, en esta ocasión, TUDN confirmó a través de sus redes sociales que el partido entre Kansas y Chivas podrá ser sintonizado por medio de su canal televisivo.

Posibles Alineaciones

CHIVAS

PORTERO

27 José Raúl Rangel

DEFENSAS

2 Alan Mozo

13 Gilberto Orozco

4 Antonio Briseño

26 Cristian Calderón

MEDIOS

15 Erick Gutiérrez

20 Fernando Beltrán

5 Víctor Guzmán

DELANTEROS

10 Alexis Vega

14 Ricardo Marín

25 Roberto Alvarado

SPORTING KANSAS CITY

PORTERO

1 John Pulskamp

DEFENSAS

14 Tim Leibold

3 Andreu Fontas

5 Daniel Rosero

17 Jake Davis

MEDIOS

10 Gadi Kinda

54 Remi Walter

13 Felipe Gutiérrez

DELANTEROS

7 Johnny Russell

11 Khiry Shelton

30 Stephen Afrifa

