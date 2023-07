El estratega del Rebaño no se guardó nada y mandó un recado a los dirigentes de la Leagues Cup mencionando que hay temas en los cuales puede mejorar el torneo, uno de ellos es el tema de la privacidad de los equipos.

"Una de las cosas que la competición tiene que buscar una mejoría es el tema de la exposición de los equipos. En cualquier partido, cualquier entrenamiento te sientes expuesto u observado. Son factores que influyen", dijo el Pauno.

El día de mañana es todo o nada para el Guadalajara, y deberán jugar como si fuese una final contra Kansas, aunque para el profe Pauno, todos los partidos que disputan en Chivas, los toman como una final y tener la posesión del balón será una de las prioridades para tomar terreno en el campo.

"Para nosotros cualquier partido es una final independientemente si tiene ese título o no, así que no es nada nuevo. Somos un equipo que sabemos defender bien y si somos capaces de tener la posesión más tiempo que nuestro rival y si no es así, buscaremos otra alternativa" indicó el serbio.

Muchos mencionan que el hecho de que mañana no esté Alan Pulido en la alineación del equipo local, representa una ventaja para Chivas. No obstante, para el profe Pauno no significa que el equipo pueda confiarse y además también dijo que el Sporting tiene otros jugadores desequilibrantes.

"Es un jugador de nuestro rival que en este momento no tenemos qué considerar porque no estará ahí. Pero ellos tienen sus jugadores, su plantilla que tienen mucha experiencia también y quien va a suplirlo nos puede también complicar la vida. No intenten demeritarlos", finalizó Pauno.

