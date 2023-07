Hoy se pondrán en marcha los últimos juegos de la fase de grupos de la Leagues Cup 2023 donde se conocerán a los cuatro equipos que faltan por adentrarse entre los 32 mejores de la zona. Hasta el momento, son ya 28 clubes quienes esperan en los dieciseisavos de final.

Pachuca y LAFC fueron las dos escuadras que ingresaron automáticamente a las eliminatorias luego de haber salido campeones en las ligas locales de sus respectivos países. Mientras que, el resto de los conjuntos tuvieron que pelear su lugar a través de estas casi dos semanas de juego.

Inter de Miami fue el primer clasificado a la siguiente ronda, y de manera sorpresiva, el segundo que se añadió fue el Mazatlán. En total, son 10 clubes de la Liga MX que amarraron su boleto, por 16 conjuntos de la MLS que aseguraron su lugar en los dieciseisavos.

Tigres, Monterrey, León, América, Mazatlán, Juárez, Cruz Azul, Querétaro, Pumas y Atlas, son los equipos mexicanos que están clasificados a los dieciseisavos; tanto los dos clubes universitarios, como rojinegros, mazatlecos, esmeraldas y rayados lo hicieron como primeros de su grupo. En dado de ganar su encuentro, las Águilas también finalizarán como líder.

Para esta última jornada, Chivas, Toluca y Puebla podrían sumarse a la fase de eliminatoria. Sin embargo, ni el Guadalajara ni los camoteros tienen una tarea sencilla, pues ambos necesitan ganar sus partidos correspondientes y los de la franja deben de hacerlo por diferencia de tres goles.

En tanto que, Orlando City, Charlotte FC, Houston Dynamo, Columbus Crew, Portland Timbers, Real Salt Lake, Vancouver Whitecaps, Minnesota United, Cincinnati, Inter de Miami, FC Dallas, Philadelphia Union, DC United, New York City, New York Red Bulls y New England Revolution son los representantes de la MLS que verán actividad en dieciseisavos.

Partidos de dieciseisavos de final confirmados

Miércoles 2 de agosto:

Mazatlán FC vs FC Dallas

Orlando City vs Inter Miami

Pachuca vs Houston Dynamo

LAFC vs FC Juárez

Jueves 3 de agosto:

Charlotte FC vsCruz Azul

León vs Real Salt Lake

Philadelphia Union vs DC United

Pumas vs Querétaro

Atlas vs New England Revolution

New York Red Bull vs New York City FC

Viernes 4 de agosto

FC Cincinnati vs Toluca/Nashville SC/Colorado Rapids

Tigres vs Vancouver Whitecaps

Monterrey vs Portland Timbers

Los equipos eliminados de la Leagues cup

Una muy triste exhibición dieron Atlético de San Luis, Tijuana, Necaxa y Santos al quedar últimos de sus grupos, y por consecuencia, eliminados del torneo. Los primeros tres mencionados, fueron incapaces de, siquiera, obtener un punto. Por su parte, Santos adquirió una unidad después de la tanda de penales frente al Houston Dynamo.

Al tiempo que, Toronto FC, CF Montreal, Atlanta United, Austin FC, St. Louis City, Los Angeles Galaxy, Seattle Sounders y San José Earthquakes, son los otros que no pudieron hacerle frente a la competencia y también quedaron fuera.

