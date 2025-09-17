Las Grandes Ligas priorizan juegos en México sobre Londres

El beisbol de las Grandes Ligas considera prioritario el mercado mexicano, donde se contempla la realización de juegos, dijo el comisionado Rob Manfred.

Las mayores realizaron juegos de temporada regular en Monterrey en 1996, 1999, 2018 y 2019, y en Ciudad de México en 2023 y 2024. Arizona y San Diego probablemente jugarán en Ciudad de México el próximo 25 y 26 de abril.

“Hemos trabajado muy duro para desarrollar mejores relaciones con las ligas profesionales mexicanas”, dijo Manfred. “Creemos que finalmente podemos construir esas relaciones de una manera que se parezcan a Japón y Corea: La liga profesional doméstica prospera, pero tenemos suficientes jugadores que vienen a Estados Unidos para jugar, lo que impulsa nuestro negocio aquí en Estados Unidos”.

En contraste, las Grandes Ligas han abandonado los planes de realizar dos juegos en Londres la próxima temporada debido a problemas de programación con el estadio Olímpico de West Ham y el socio televisivo de este deporte.

Las mayores habían esperado que los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto se enfrentaran en Londres el 13 y 14 de junio, pero el West Ham juega en casa su encuentro de la última fecha de la Liga Premier contra el Leeds el 24 de mayo.

Eso dejó muy poco tiempo para convertir el campo en uno de beisbol, y las Grandes Ligas no pudieron programar partidos allí para más adelante en junio porque Fox no tenía espacios de transmisión disponibles debido a compromisos con la Copa del Mundo.

Ante esto, el comisionado del beisbol dijo ayer después de su sesión de preguntas y respuestas en el evento “Tuned In” de Front Office Sports que los juegos en Londres estaban definitivamente cancelados.

MLB ha avanzado en el mercado asiático, especialmente en los últimos años debido al seguimiento de Shohei Ohtani. Las mayores abrieron la temporada en Tokio en 2000, 2004, 2008, 2012, 2019 y este año, y en Seúl en 2024.

“Nuestra aproximación a lo internacional siempre ha sido país por país, en gran parte porque encontramos que los lugares que nos interesan están en diferentes etapas de desarrollo”, finalizó Manfred.