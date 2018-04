Lágrimas y risas en Chivas

Las Chivas son capaces de escribir páginas de una novela rosa y otra negra al mismo tiempo.

Y es que justo en el día donde se pusieron en la antesala de algo histórico, como lo es jugar por vez primera un Mundial de Clubes, también se dieron a conocer adeudos de parte de la directiva y otras inconformidades del plantel rojiblanco, por parte del periodista Rubén Rodríguez de la cadena Fox Sports, quien lo expuso en su cuenta de Twitter y que recibió retuit de parte de los jugadores rojiblancos.

La dirigencia del Rebaño nada tiene que reprocharle a sus futbolistas, que la noche del miércoles se batieron en la Red Bull Arena de Nueva York para eliminar al equipo local con un dramático 0-0, y clasificar así a la Final de la Liga de Campeones de Concacaf. “Es algo que platicamos los jugadores, eso queda internamente, eso no nos desvía del objetivo y camino que nos hemos trazado. Después de que se publicó la información y que le dimos retuit, dijimos que lo nuestro era pasar a la Final y dimos lo mejor de cada uno”, afirmó Alan Pulido.

Hartos y molestos los jugadores de Chivas por:



-Falta de pago en premios



-Poca Comunicación



-Logística de viajes



-y hasta alimentos...



En @AgendaFOXSports y @FOXSportsMX — Rubén Rodríguez (@ruubenrod) 10 de abril de 2018

Matías Almeyda ha estado enterado del tema desde el inicio, apoya al equipo, y Pulido señaló que ese no será un pretexto. “Esto aquí no acaba, porque no se trata sólo de jugar finales, hay que ganarlas. La verdad que no nos distrae, se está manejando internamente, dentro del campo se olvida uno de todo tipo de problemas. Nosotros estamos seguros que las cosas se van a solucionar”.

Mientras están a dos juegos de conseguir algo histórico, el Rebaño espera soluciones al interior. Nada nuevo en el mundo chiva.

PARA SABER

Esperan fecha

Francisco Gabriel de Anda está ante su primer gran reto, pues como director deportivo tiene que encargarse de que se finiquiten los adeudos. De Anda está consultando con la directiva las alternativas de pago, porque quieren tener al equipo lo más contento posible para encarar la Final.

PREPARAN VISITA A LOS XOLOS

Chivas entrenó en San Diego

Tras el triunfo obtenido en la serie Semifinal ante el New York Red Bulls de la MLS en la Concachampions, Chivas se trasladó de la Gran Manzana a la ciudad de San Diego, California, en donde tendrán su sede para entrenar previo al duelo de mañana ante los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, en la Liga MX.

Una vez terminado el juego en la Frontera Norte de México, el Rebaño regresará a Guadalajara para preparar sábado y domingo su compromiso de ida de la Final de la Concacaf Liga de Campeones ante Toronto FC en la ciudad canadiense.

Por cierto que ni Rodolfo Cota, ni Jair Pereira podrán ver acción en el juego de ida por suspensión, por lo que la oportunidad para Miguel Jiménez de aparecer en el arco rojiblanco está latente, así como de Carlos Salcido para repetir al lado de Oswaldo Alanís en la zaga del equipo de Matías Almeyda.

CIELO

Levantan la mano

Aunque en la Liga MX el torneo ha sido complicado, las bajas de juego y la actividad de la Liga de Campeones permitió que se consolidaran dos jóvenes del ataque rojiblanco: José Juan Macías y Jesús Godínez. Ambos elementos hoy pelean de tú a tú con Alan Pulido y el recién recuperado Ángel Zaldívar por un puesto titular.

Mister Finales

A pesar del mal año futbolístico en la Liga MX, pues el Rebaño está a punto de quedar eliminado de la Liguilla por segundo torneo consecutivo, Matías Almeyda demostró una vez más que sabe jugar torneos cortos como la Copa MX, la Liguilla del futbol mexicano, y ahora la Concachampions. Ya son siete Finales al frente de Chivas.

Histórico

Guadalajara busca por vez primera en su historia clasificar al Mundial de Clubes. Los rojiblancos se ausentaron mucho tiempo del torneo que da boleto a este evento, la Liga de Campeones de Concacaf, al no ser finalista del torneo mexicano, pero ahora, bajo el mando de Matías Almeyda, están a dos juegos de la hazaña.

INFIERNO

Debo, no niego...

La dirigencia debe al plantel los premios por los títulos de Copa y Liga MX conseguidos en abril y mayo del año pasado. Las deudas incluyen a jugadores que ya no están como Carlos Fierro o Miguel Ponce. La primera promesa de pago se incumplió en diciembre y la segunda en enero; desde entonces no hay comunicación sobre ese tema.

... pago, no tengo

La directiva del Guadalajara recién recibió un préstamo importante, pero este dinero se está utilizando para otras prioridades de Jorge Vergara, como lo es estabilizar a Omnilife, así como para dar por terminado el asunto legal con Angélica Fuentes. Del patrocinio de Akron todavía no hay dinero disponible.

Viajes “Ponchito”

La logística de los últimos viajes del Guadalajara en Concachampions no ha sido la correcta. Luego de un viaje cómodo a República Dominicana, para Seattle se le descompuso el aire acondicionado al avión e hicieron dos escalas para cargar combustible. Para Nueva York hicieron un viaje de 10 horas con todo y la escala de cuatro horas en Houston.